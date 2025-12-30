Sin vacas ni carne, pero habrá congreso sobre "mejoramiento animal y ganadería sostenible" en hotel de Varadero

Mientras la escasez de carne y leche sigue golpeando los hogares cubanos y los campos se vacían de reses, el régimen celebrará en el lujoso hotel Meliá Internacional de Varadero el VII Congreso sobre Mejoramiento Animal y Ganadería Tropical, con debates sobre sostenible.

El evento, organizado por el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT), se desarrollará del 24 al 26 de marzo y contará con paneles, talleres, ferias expositivas y actividades culturales, además de los primeros simposios internacionales sobre manejo de recursos genéticos y ganadería sostenible, según publicó Canal Caribe.

El congreso se realiza en un contexto de crisis agropecuaria sin precedentes, con un desplome sostenido en la producción de carne y leche, y una pérdida significativa del hato nacional por falta de alimento animal, insumos y apoyo estatal.

De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, Cuba ha perdido más de 900 mil cabezas de ganado vacuno desde el año 2019, una caída que refleja el deterioro estructural del sector.

A pesar de ese panorama, el encuentro se celebrará en uno de los destinos turísticos más costosos del país, lo que genera críticas en redes sociales por el contraste entre el discurso oficial y la crisis generalizada.

El evento también marcará el 55 aniversario del centro organizador, pero hasta el momento no se ha informado si participarán delegaciones extranjeras ni si se abordarán los graves problemas de producción y seguridad alimentaria que enfrenta la isla.

Lo más leído hoy:

Mientras tanto, los cubanos continúan enfrentando una escasez crónica de proteínas y precios inalcanzables de la carne en el mercado informal, mientras el Gobierno prefiere hablar de “sostenibilidad ganadera” desde los salones climatizados de Varadero.