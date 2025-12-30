Sin vacas ni carne, pero habrá congreso sobre "mejoramiento animal y ganadería sostenible" en hotel de Varadero

Mientras la escasez de carne y leche sigue golpeando los hogares cubanos y los campos se vacían de reses, el régimen celebrará en el lujoso hotel Meliá Internacional de Varadero el VII Congreso sobre Mejoramiento Animal y Ganadería Tropical, con debates sobre sostenible.
El evento, organizado por el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT), se desarrollará del 24 al 26 de marzo y contará con paneles, talleres, ferias expositivas y actividades culturales, además de los primeros simposios internacionales sobre manejo de recursos genéticos y ganadería sostenible, según publicó Canal Caribe.
El congreso se realiza en un contexto de crisis agropecuaria sin precedentes, con un desplome sostenido en la producción de carne y leche, y una pérdida significativa del hato nacional por falta de alimento animal, insumos y apoyo estatal.
De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, Cuba ha perdido más de 900 mil cabezas de ganado vacuno desde el año 2019, una caída que refleja el deterioro estructural del sector.
A pesar de ese panorama, el encuentro se celebrará en uno de los destinos turísticos más costosos del país, lo que genera críticas en redes sociales por el contraste entre el discurso oficial y la crisis generalizada.
El evento también marcará el 55 aniversario del centro organizador, pero hasta el momento no se ha informado si participarán delegaciones extranjeras ni si se abordarán los graves problemas de producción y seguridad alimentaria que enfrenta la isla.
Lo más leído hoy:
Mientras tanto, los cubanos continúan enfrentando una escasez crónica de proteínas y precios inalcanzables de la carne en el mercado informal, mientras el Gobierno prefiere hablar de “sostenibilidad ganadera” desde los salones climatizados de Varadero.
Preguntas frecuentes sobre el Congreso de Ganadería en Varadero y la crisis ganadera en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué es polémico el Congreso de Ganadería en Varadero?
El Congreso de Ganadería en Varadero es polémico porque se celebra en un lujoso hotel mientras Cuba atraviesa una grave crisis ganadera, con una pérdida masiva de ganado y escasez de carne y leche. El contraste entre el evento y la realidad del país genera críticas por parte de la población y en redes sociales.
¿Cuál es el estado actual de la ganadería en Cuba?
Cuba ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde el año 2019, lo que refleja un deterioro significativo del sector debido a factores como el hurto, el sacrificio ilegal, y la falta de insumos y apoyo estatal. La ganadería cubana está en crisis, afectando la producción de carne y leche en la isla.
¿Qué se debatirá en el Congreso sobre Mejoramiento Animal y Ganadería Tropical?
El Congreso discutirá temas como el manejo de recursos genéticos y la ganadería sostenible, con paneles, talleres y simposios internacionales. Sin embargo, no está claro si se abordarán los graves problemas de producción y seguridad alimentaria que enfrenta la isla.
¿Cómo afecta la crisis ganadera a la alimentación en Cuba?
La crisis ganadera ha llevado a una escasez crónica de proteínas, con precios de la carne inalcanzables en el mercado informal. La falta de carne y leche en las dietas cubanas agrava la crisis alimentaria en un contexto donde la mayoría de los alimentos son importados.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.