Apagón en la Calle Ocho provoca risas y nostalgia en artistas cubanos en Miami

Lo que debía ser una noche tranquila entre artistas cubanos en Miami terminó convirtiéndose en una escena tan familiar para cualquier isleño que bastó un chispazo -literal- para que todos se sintieran por un momento de regreso en La Habana.

El inesperado corte eléctrico ocurrió en una cafetería de la Calle Ocho, ese rincón emblemático del exilio cubano donde nada suele fallar… excepto, por cinco minutos, la luz.

El momento fue captado en video y difundido por por el perfil de La Casa de Maka en Facebook.

Entre conversaciones y risas, el apagón tomó por sorpresa a los presentes.

El actor Jean Michel, sin perder la oportunidad, le lanzó a su suegra, Coralita Veloz, una frase que desató carcajadas inmediatas: "¡Es como si estuvieras en el Casino Deportivo en La Habana".

Y ella, fiel a su estilo, respondió con un entusiasta: "¡Sí, señor!".

A la mesa también estaba la popular actriz Irela Bravo.

"¡Ay, Irela, qué es esto!", se escuchó decir a Jean Michel.

María Karla Rivero (Maka), hija de Coralita, tomó su teléfono y salió a la calle para registrar el insólito momento: la icónica Calle Ocho a oscuras, iluminada apenas por los faros de los autos que seguían circulando con normalidad.

El apagón duró apenas unos minutos, pero al regresar la corriente estalló una ovación que parecía salida de un barrio habanero: "¡Eeeeeeh, llegó la luz!".

Gritos, aplausos, celebración total. Porque si algo no olvidan los cubanos, aunque pasen años fuera, es esa mezcla de alivio y fiesta que produce el regreso de la electricidad.

La publicación generó cientos de comentarios.

"Llegó el comunismo a la calle 8, jajaja", bromeó una habanera.

Un manzanillero escribió: "¡Qué susto! Yo pensé: 'ay, emigró la Guiteras también'".

Otro usuario aseguró que "llegó la luz" es el grito más anhelado en Cuba en este momento.

Hubo quien habló de "la maldición de la Guiteras", otra preguntó si era "un apagón solidario" y un tercero se burló diciendo que "se la quitaron al Bloque 8".

"Qué lindo apagón, eso allí se disfruta porque es un suceso muy raro y la gente saca hasta sus velas para ponerlas en la mesa y cenar a la luz de ellas. Lo que pasa es que no dan tiempo a que la vela se gaste", expresó otro cubano desde la Isla.

Más allá del humor, el episodio recordó la diferencia abismal entre lo que en Miami es una anécdota simpática y lo que en Cuba es un suplicio diario.

Para los cubanos presentes, el breve apagón activó memorias que no siempre provocan risas: la rutina de los cortes interminables en la Isla, los horarios partidos por la falta de electricidad y la vida entera acomodada alrededor de un servicio básico que rara vez funciona como debe.

Mientras en la Calle Ocho el apagón quedó como un chiste colectivo, en Cuba representa un obstáculo constante que afecta hogares, escuelas, centros de trabajo y cualquier intento de normalidad.

La diferencia es contundente: en Miami, cinco minutos de apagón son una curiosidad; en la Isla, cinco minutos con luz pueden ser la verdadera rareza.

Y sin embargo, en esa breve oscuridad de Miami, los cubanos hicieron lo que mejor saben hacer cuando todo se apaga: reírse juntos, recordar de dónde vienen… y celebrar como si fuera un milagro cuando la luz volvió.