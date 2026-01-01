Barrios del oriente de Cuba queman "muñecos del Año Viejo" tras un 2025 de escasez y apagones

Vídeos relacionados:

Ver más

La costumbre de quemar el “muñecón” del Año Viejo, una tradición popular cubana para despedir el año y dejar atrás las malas energías, ha comenzado a ganar fuerza en el oriente del país, donde cada vez más familias y comunidades se suman a la práctica.

Lo que antes era un símbolo casi exclusivo de los barrios habaneros y de otras zonas occidentales, hoy se abre paso en calles de las provincias orientales, donde el pueblo lo adopta, lo reinventa y lo convierte en un gesto de resistencia, esperanza y renovación.

Según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el “muñecón” del Año Viejo ya no es solo un muñeco de trapo: es una representación popular del cansancio social tras un 2025 marcado por la escasez, los apagones y la falta de oportunidades.

“El pueblo lo hace suyo, lo quema para decir basta, para dejar atrás un año de carencias y dolor, y desear que el nuevo traiga algo mejor”, explicó Mayeta.

El rito, heredado de las tradiciones latinoamericanas y reinterpretado en el contexto cubano, suele consistir en fabricar un muñeco con ropa vieja, papel o aserrín, al que se le colocan carteles con frases satíricas o críticas al año que termina. A medianoche, se enciende entre vítores, música y deseos de cambio.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el país, los “muñecones” del Año Viejo se han convertido en un símbolo colectivo de resistencia y esperanza. Su quema es una tradición, pero también forma parte de una expresión popular del deseo de renovación.