Barrios del oriente de Cuba queman "muñecos del Año Viejo" tras un 2025 de escasez y apagones

La costumbre de quemar el “muñecón” del Año Viejo, una tradición popular cubana para despedir el año y dejar atrás las malas energías, ha comenzado a ganar fuerza en el oriente del país, donde cada vez más familias y comunidades se suman a la práctica.
Lo que antes era un símbolo casi exclusivo de los barrios habaneros y de otras zonas occidentales, hoy se abre paso en calles de las provincias orientales, donde el pueblo lo adopta, lo reinventa y lo convierte en un gesto de resistencia, esperanza y renovación.
Según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el “muñecón” del Año Viejo ya no es solo un muñeco de trapo: es una representación popular del cansancio social tras un 2025 marcado por la escasez, los apagones y la falta de oportunidades.
“El pueblo lo hace suyo, lo quema para decir basta, para dejar atrás un año de carencias y dolor, y desear que el nuevo traiga algo mejor”, explicó Mayeta.
El rito, heredado de las tradiciones latinoamericanas y reinterpretado en el contexto cubano, suele consistir en fabricar un muñeco con ropa vieja, papel o aserrín, al que se le colocan carteles con frases satíricas o críticas al año que termina. A medianoche, se enciende entre vítores, música y deseos de cambio.
En medio de la profunda crisis que atraviesa el país, los “muñecones” del Año Viejo se han convertido en un símbolo colectivo de resistencia y esperanza. Su quema es una tradición, pero también forma parte de una expresión popular del deseo de renovación.
Preguntas frecuentes sobre la quema de "muñecones" del Año Viejo en Cuba
¿Qué representa la quema del "muñecón" del Año Viejo en Cuba?
La quema del "muñecón" del Año Viejo en Cuba es una tradición popular que simboliza el deseo de dejar atrás las malas energías y las dificultades del año que termina. En el contexto actual de Cuba, esta práctica ha adquirido un significado adicional como una expresión de resistencia y esperanza frente a las carencias y crisis que enfrenta el país.
¿Por qué se ha popularizado la quema de "muñecones" en el oriente de Cuba?
La quema de "muñecones" se ha popularizado en el oriente de Cuba como una forma de resistencia y expresión popular contra las dificultades vividas en 2025. La práctica, que era más común en el occidente del país, ha sido adoptada por las comunidades orientales como una manera de manifestar su cansancio ante la escasez y los apagones, así como su deseo de un cambio positivo en el nuevo año.
¿Cómo se relaciona la crisis en Cuba con la tradición de quemar "muñecones"?
La tradición de quemar "muñecones" se ha convertido en un símbolo de la resistencia del pueblo cubano frente a la crisis económica y social que vive el país. Durante 2025, los cubanos han enfrentado apagones prolongados, inflación descontrolada y escasez de recursos básicos, lo que ha llevado a muchas personas a utilizar esta tradición como una forma de expresar su descontento y su deseo de renovación.
¿Qué simbolizan los carteles colocados en los "muñecones" del Año Viejo?
Los carteles colocados en los "muñecones" del Año Viejo suelen contener frases satíricas o críticas al año que termina. Estos mensajes reflejan el descontento de la población con las dificultades y carencias enfrentadas, y son una forma de despedir el año con la esperanza de que el siguiente traiga mejoras. En el contexto actual cubano, estos carteles también sirven como una manera de criticar las promesas no cumplidas y la gestión del régimen.
