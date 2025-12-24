Intentan destruir símbolo judío en Miami-Dade: Recaudador de impuestos denuncia el hecho y lanza una promesa

El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, denunció que una persona intentó destruir la menorá instalada y encendida por primera vez en la sede de su oficina, en un acto simbólico de celebración de Janucá.

La menorá es un candelabro de nueve brazos —también conocido como janukiá— que se enciende durante la festividad judía de Janucá. Cada una de sus luces representa los días del milagro del aceite, símbolo de fe, esperanza y resistencia del pueblo judío frente a la oscuridad y la persecución. Es uno de los objetos más sagrados y reconocibles de la tradición hebrea, y un emblema universal de la libertad religiosa.

“Anoche alguien intentó destruir la menorá que encendimos por primera vez en la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade”, informó Fernández en un comunicado publicado en la red social X.

El funcionario confirmó que el responsable del acto vandálico ya fue identificado y formalmente acusado. Fernández agradeció la rápida actuación de las autoridades locales, así como la intervención de un “buen samaritano” que levantó la menorá después de que fuera derribada.

El Recaudador de Impuestos dejó una promesa para la comunidad judía de Miami-Dade.

“La menorá será reparada y encendida nuevamente. Esta tradición continuará cada año con más fuerza y unidad. Los actos de odio no nos definen. La luz, la fe y la unidad sí”, añadió el empresario y político cubanoamericano.

El recaudador subrayó su rechazo a cualquier manifestación de antisemitismo y reafirmó su apoyo a la comunidad judía del condado.

“Estoy firmemente junto a la comunidad judía y a todos los residentes que creen en la dignidad, el respeto y la libertad de fe. El antisemitismo no tiene lugar en Miami-Dade”, concluyó.

Las autoridades del condado no han ofrecido detalles adicionales sobre la identidad del acusado ni los posibles cargos que enfrentará.