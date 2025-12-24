Intentan destruir símbolo judío en Miami-Dade: Recaudador de impuestos denuncia el hecho y lanza una promesa

El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, denunció que una persona intentó destruir la menorá instalada y encendida por primera vez en la sede de su oficina, en un acto simbólico de celebración de Janucá.
La menorá es un candelabro de nueve brazos —también conocido como janukiá— que se enciende durante la festividad judía de Janucá. Cada una de sus luces representa los días del milagro del aceite, símbolo de fe, esperanza y resistencia del pueblo judío frente a la oscuridad y la persecución. Es uno de los objetos más sagrados y reconocibles de la tradición hebrea, y un emblema universal de la libertad religiosa.
“Anoche alguien intentó destruir la menorá que encendimos por primera vez en la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade”, informó Fernández en un comunicado publicado en la red social X.
El funcionario confirmó que el responsable del acto vandálico ya fue identificado y formalmente acusado. Fernández agradeció la rápida actuación de las autoridades locales, así como la intervención de un “buen samaritano” que levantó la menorá después de que fuera derribada.
El Recaudador de Impuestos dejó una promesa para la comunidad judía de Miami-Dade.
“La menorá será reparada y encendida nuevamente. Esta tradición continuará cada año con más fuerza y unidad. Los actos de odio no nos definen. La luz, la fe y la unidad sí”, añadió el empresario y político cubanoamericano.
Lo más leído hoy:
El recaudador subrayó su rechazo a cualquier manifestación de antisemitismo y reafirmó su apoyo a la comunidad judía del condado.
“Estoy firmemente junto a la comunidad judía y a todos los residentes que creen en la dignidad, el respeto y la libertad de fe. El antisemitismo no tiene lugar en Miami-Dade”, concluyó.
Las autoridades del condado no han ofrecido detalles adicionales sobre la identidad del acusado ni los posibles cargos que enfrentará.
Preguntas frecuentes sobre el acto vandálico contra la menorá en Miami-Dade
¿Qué ocurrió con la menorá en la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade?
Alguien intentó destruir la menorá que se había encendido por primera vez en la sede de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade como parte de la celebración de Janucá. El acto fue denunciado por el recaudador Dariel Fernández.
¿Cuál es el simbolismo de la menorá en la tradición judía?
La menorá es un candelabro de nueve brazos que se enciende durante la festividad judía de Janucá. Representa los días del milagro del aceite y simboliza la fe, esperanza y resistencia del pueblo judío frente a la oscuridad y la persecución.
¿Qué medidas se han tomado tras el intento de destruir la menorá?
El responsable del acto vandálico ya fue identificado y acusado formalmente. Además, el recaudador de impuestos Dariel Fernández se comprometió a reparar y volver a encender la menorá, asegurando que la tradición continuará con más fuerza y unidad cada año.
¿Cuál es la postura de Dariel Fernández respecto al antisemitismo en Miami-Dade?
Dariel Fernández rechaza cualquier manifestación de antisemitismo y reafirma su apoyo a la comunidad judía de Miami-Dade, enfatizando que el antisemitismo no tiene lugar en el condado.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.