Cubano en Perú celebra con alegría su primer aguinaldo y se vuelve viral con su pavo por Navidad

Un cubano radicado en Perú ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales con su contagiosa felicidad al recibir su primer aguinaldo y un cupón para comprar un pavo navideño.
Su historia se hizo viral en TikTok donde acumula más de dos millones de visualizaciones, además de ser recogida por medios peruanos como La República.
El creador de contenido, identificado como @jerez_92 en TikTok y conocido por su serie CUBAneando en Perú, compartió su emoción al acudir al punto de recogida con su cupón en mano. “Llegó el pavo, caballero, felices fiestas navideñas, a pasarla lindo con buenas vibras”, celebró en el video mientras mostraba su premio: un pavo de siete kilogramos.
“Estoy viendo que no son pavos, son avestruces”, bromeó el cubano al ver el tamaño del ave.
“Estuve hablando con la chica y dice que este pavo normalmente cuesta 155 soles y yo solo pagué 15.50. ¡Increíble!”, contó en su video, que rápidamente se llenó de comentarios de peruanos felicitándolo por su entusiasmo.
En Cuba este tipo de beneficios laborales, como el aguinaldo o los cupones de alimentos, no existen. Los productos cárnicos son extremadamente caros y este fin de año muchos cubanos en la isla no podrán comerlos.
La sorpresa y alegría de Jerez fueron genuinas. En otro de sus clips aparece bailando con el pavo en brazos, en un gesto que los internautas calificaron como “la felicidad más sincera de la Navidad”.
Jerez dijo que aún no ha decidido si cocinará el pavo para Nochebuena o Año Nuevo, pero lo que sí tiene claro es que dedicará todo un día a prepararlo. “Voy a hacerlo con una receta peruana, quiero que me quede espectacular”, afirmó entusiasmado.
Además del pavo, el cubano recibió un pequeño detalle que completó su alegría: un calendario del 2026 como parte del canje. “Un bonito gesto”, aseguró.
En Cuba conseguir un pavo puede implicar largas colas o precios prohibitivos, así que en las redes al cubano le han dejado felicitaciones por este singular premio que le ha dado la vida en Perú.
“Disfruta tu pavito, hermano, te lo mereces”, escribió una usuaria en TikTok.
Mientras tanto, el joven promete documentar la preparación completa de su pavo para que sus seguidores —cubanos y peruanos— celebren junto a él su primera Navidad con aguinaldo y sin colas.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia navideña de cubanos en el extranjero
¿Por qué fue tan especial para el cubano en Perú recibir su primer aguinaldo y un pavo navideño?
Para el cubano, recibir un aguinaldo y un pavo navideño fue especial porque en Cuba no se ofrecen estos beneficios laborales. La sorpresa y felicidad genuinas del joven al recibir un pavo de gran tamaño por un precio muy reducido contrastan con la realidad cubana, donde productos cárnicos son extremadamente caros y difíciles de obtener.
¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video del cubano celebrando su aguinaldo?
La reacción de los usuarios de TikTok fue de apoyo y felicitaciones. El video del cubano mostró su alegría y se volvió viral, acumulando más de dos millones de visualizaciones. Muchos peruanos lo felicitaron por su entusiasmo y compartieron su felicidad en los comentarios del video.
¿Qué diferencias destacó el cubano sobre las celebraciones navideñas en Perú y Cuba?
El cubano destacó que en Perú pudo disfrutar de un aguinaldo y beneficios como un pavo navideño, lo cual es inexistente en Cuba. En la isla, los trabajadores estatales no reciben aguinaldo, y los productos cárnicos son difíciles de conseguir y muy caros, lo que impide a muchas familias disfrutar de una cena navideña como en otros países.
