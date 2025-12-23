Cubano en Perú celebra con alegría su primer aguinaldo y se vuelve viral con su pavo por Navidad

Un cubano radicado en Perú ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales con su contagiosa felicidad al recibir su primer aguinaldo y un cupón para comprar un pavo navideño.

Su historia se hizo viral en TikTok donde acumula más de dos millones de visualizaciones, además de ser recogida por medios peruanos como La República.

El creador de contenido, identificado como @jerez_92 en TikTok y conocido por su serie CUBAneando en Perú, compartió su emoción al acudir al punto de recogida con su cupón en mano. “Llegó el pavo, caballero, felices fiestas navideñas, a pasarla lindo con buenas vibras”, celebró en el video mientras mostraba su premio: un pavo de siete kilogramos.

“Estoy viendo que no son pavos, son avestruces”, bromeó el cubano al ver el tamaño del ave.

“Estuve hablando con la chica y dice que este pavo normalmente cuesta 155 soles y yo solo pagué 15.50. ¡Increíble!”, contó en su video, que rápidamente se llenó de comentarios de peruanos felicitándolo por su entusiasmo.

En Cuba este tipo de beneficios laborales, como el aguinaldo o los cupones de alimentos, no existen. Los productos cárnicos son extremadamente caros y este fin de año muchos cubanos en la isla no podrán comerlos.

La sorpresa y alegría de Jerez fueron genuinas. En otro de sus clips aparece bailando con el pavo en brazos, en un gesto que los internautas calificaron como “la felicidad más sincera de la Navidad”.

Jerez dijo que aún no ha decidido si cocinará el pavo para Nochebuena o Año Nuevo, pero lo que sí tiene claro es que dedicará todo un día a prepararlo. “Voy a hacerlo con una receta peruana, quiero que me quede espectacular”, afirmó entusiasmado.

Además del pavo, el cubano recibió un pequeño detalle que completó su alegría: un calendario del 2026 como parte del canje. “Un bonito gesto”, aseguró.

En Cuba conseguir un pavo puede implicar largas colas o precios prohibitivos, así que en las redes al cubano le han dejado felicitaciones por este singular premio que le ha dado la vida en Perú.

“Disfruta tu pavito, hermano, te lo mereces”, escribió una usuaria en TikTok.

Mientras tanto, el joven promete documentar la preparación completa de su pavo para que sus seguidores —cubanos y peruanos— celebren junto a él su primera Navidad con aguinaldo y sin colas.