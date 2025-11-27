Luto en Guayos: Muere uno de los heridos por graves quemaduras en las parrandas

Arniel Díaz Pacheco Foto © Facebook/Javier Carta

El luto consterna hoy al pueblo de Guayos: Arniel Díaz Pacheco, uno de los heridos en las explosiones ocurridas durante la celebración de las centenarias parrandas de esa localidad de la provincia de Sancti Spíritus, murió este miércoles a causa de las graves quemaduras que sufrió.

La noticia del deceso fue dada a conocer en redes sociales por Javier Carta, artesano de carrozas y amigo de Díaz Pacheco, que resultó lesionado al estallar varios morteros en el área de fuegos artificiales del barrio La Loma, en la madrugada del 15 de noviembre, durante el inicio de los festejos.

Captura de Facebook/Javier Carta

Odalis Pacheco, tía del fallecido, confirmó en redes el doloroso acontecimiento, que ha significado una pérdida irreparable para esta familia cubana.

“Una vez más nuestra familia se enlutece, vuela alto mi sobrino, EPD ARNIEL”, expresó.

Díaz Pacheco se mantuvo en estado crítico por un lapso de 11 días, en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, en la ciudad de Sancti Spíritus, donde fueron ingresados todos los heridos en las dos explosiones reportadas en las famosas fiestas populares.

Captura de Facebook/Odalis Pacheco

Hasta el momento, no hay confirmación oficial del fallecimiento del joven.

Además del profundo dolor para sus familiares y amigos, la muerte de Díaz Pacheco ha conmocionado a la comunidad de parranderos de Guayos, al bando de La Loma -al que pertenecía- y a toda la población de la localidad, que lloran la pérdida de este joven en la plenitud de su vida.

Captura de Facebook/Glorioso Barrio La Loma Guayos

“Guayos está de luto, barrio La Loma está de luto, mis artilleros parranderos estamos de luto, mis condolencias a familiares Los Pacheco, tu hermano y amistades. La historia, el tiempo pasa, pero tu imagen y carisma vivirán por siempre, tanke, para miiiii más que un honor conocerte (...) Descansa en paz Anniel Pacheco, tu barrio rojo hoy te llora”, fueron las sentidas palabras de Javier Carta en el mensaje publicado en Facebook, donde compartió fotos junto a su amigo.

Otro conmovedor texto escribió Ismail Hernández Alonso en memoria de Díaz Pacheco: “El pueblo de los Chivos bravos y las Ranas alegres lloran el luto, y la angustia despliega su hálito oscuro sobre una tradición que festejó su Centenario sin imaginar la cuantía que se debía pagar por tal celebración. Dolor implacable, ausencias irreparables, luto, llanto, ahora recuerdos imborrables de alegría y felicidad se agolpan en la mente de todos los que te conocimos, otra vida joven se fuga y nadie se resigna a la partida”, lamentó.

Captura de Facebook/Ismail Hernández Alonso

Además, envió condolencias a sus familiares, en especial a su madre Martha, en nombre de la Comunidad Parrandera del Centro Norte de Cuba.

Hernández recordó el fatídico accidente de pirotecnia ocurrido en Guayos el 2 de diciembre de 1987, cuando perdieron la vida ocho adolescentes y un adulto, entre ellos un miembro de la misma familia Pacheco.

Durante la reciente celebración de las parrandas se registraron dos explosiones de morteros, que dejaron en total nueve heridos. Dos de ellos fueron reportados por los médicos en condición crítica, con peligro para sus vidas; tres graves y el resto con heridas menos graves o leves.

La semana anterior, la prensa de la provincia publicó que uno de los pacientes se encontraba en estado crítico extremo, pero sin revelar su identidad. Luego de ese parte médico, no se dio a conocer más información oficial sobre la evolución de los lesionados.

Una familiar de uno de los heridos dio declaraciones a Martí Noticias en las que ofreció detalles sobre el joven, reportado en estado crítico.

Yohan Piñeiro Santana, de 36 años, sufrió quemaduras graves en su cara, brazos y pies, cuando uno de los artefactos pirotécnicos que había sido disparado cayó en un saco de morteros y explotó, mientras presenciaba el lanzamiento de los voladores en el barrio La Loma, según relató su familiar. Se desconoce cuál ha sido su evolución médica en los últimos días.

Las Parrandas de Guayos, reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación en 2013 y declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018, cumplieron este año su centenario.

Como es tradición, previo a los festejos, los lugareños activaron su creatividad e ingenio durante meses, para competir en una rivalidad amistosa divididos en dos barrios: La Loma (representado por el chivo y el color rojo) y Cantarrana (identificado por la rana y el color verde), con carrozas, congas, pirotecnia y desfiles que reúnen a miles de personas de toda Cuba.

La actual edición estaba programada para inicios de noviembre, sin embargo, fue pospuesta por el gobierno del municipio Cabaiguán, lo que generó un gran descontento entre los pobladores.

Las autoridades locales alegaron razones económicas, sanitarias y de sensibilidad social a causa de la situación nacional tras el paso del huracán Melissa, que devastó el oriente cubano, y el crítico contexto epidemiológico por la circulación de varias arbovirosis.

Muchos guayenses consideraron injustificada la suspensión y la interpretaron como una muestra de la falta de voluntad política para sostener las expresiones culturales populares en medio de la crisis generalizada del país.

Finalmente, se aprobó su realización, que ha sido ensombrecida por dos accidentes y la reciente muerte de uno de los parranderos heridos.

Los accidentes con pirotecnia son frecuentes en este tipo de festejos en Cuba. En 2018, en las parrandas de Camajuaní, en Villa Clara, dos hombres sufrieron graves quemaduras. Mientras que a finales de 2017, durante las celebradas en Remedios, en esa misma provincia, un incendio en un depósito de fuegos artificiales causó heridas a 39 personas, ocho de ellas de extrema gravedad.