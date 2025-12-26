Luis Alberto García responde con ironía a Lis Cuesta y Abel Prieto tras polémico mensaje de la Navidad en Cuba

El reconocido actor cubano Luis Alberto García recurrió a su habitual ironía para responder al discurso oficialista contra las celebraciones navideñas, luego de que Lis Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel, y el exministro de Cultura Abel Prieto descalificaran los símbolos tradicionales de estas fechas como “imperialistas” y “capitalistas”.

En un texto publicado en sus redes sociales, García escribió: “Doy gracias a este Estado EXITOSO por pensar en todos los que no tenemos arbolitos de Navidad (ese rezago imperialista, símbolo del colonialismo cultural, según lo que publicó un prieto ahí)”.

La referencia a “un prieto ahí” fue interpretada por numerosos usuarios como una alusión directa a Abel Prieto, quien días antes había arremetido contra Papá Noel y los adornos navideños, en un artículo titulado Encuentros y desencuentros con Santa Claus.

García usó el sarcasmo para destacar los constantes apagones que sufren los cubanos, como una “iniciativa del Estado” para suplir los árboles navideños, al hacer que las luces de los hogares “parpadeen” al ritmo de las interrupciones eléctricas.

“Viene, se va, se va, viene, la vuelven a quitar… los electrodomésticos que aún sobreviven a las fluctuaciones de voltaje avisan con sus soniditos”, ironizó.

La publicación es una respuesta abierta al mensaje de Lis Cuesta, quien dijo en la red social X que una Navidad “debería ser solidaridad pero no siempre es así”. Su mensaje, acompañado por el texto de Prieto, fue ampliamente criticado por el tono ideológico y la desconexión con la realidad cotidiana de los cubanos.

García al cierre de su mensaje señaló: “Por fortuna, equipo que se te daña, equipo que te reponen en menos de 72 horas y de la misma marca y precio. ¿No es verdad?”, en una crítica evidente al falso triunfalismo oficial y a la ausencia de soluciones reales.

El mensaje, compartido y comentado miles de veces, ha convertido a García en una de las voces más punzantes del panorama cultural cubano, capaz de decir lo que muchos piensan pero no se atreven a expresar abiertamente.