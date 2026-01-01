Letra del Año 2026 advierte sobre la importancia de aprender de los errores: "A través de la madre se salva al hijo"

Cubana y su hija en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer la Letra del Año 2026, encabezada por el signo regente Ogunda Otrupon, un odu que advierte sobre conflictos, desórdenes sociales y desafíos de salud, pero también llama a la reflexión y a la búsqueda de equilibrio espiritual y el aprendizaje para no repetir errores.

Bajo el amparo de las divinidades Oggún —dios del trabajo y la fuerza— y Oshún —orisha del amor, la dulzura y los ríos—, la predicción invita a los cubanos a fortalecer la armonía familiar, cuidar la salud mental y la física, en un año que se anticipa difícil.

En este signo nace la oración profética “A través de la madre se salva al hijo” que simboliza la conexión vital entre padres y descendientes. Representa la idea de que la bendición, la protección y el equilibrio del individuo dependen del respeto y la energía espiritual que provienen de sus mayores, ya sean madres o abuelas.

En sentido social, esta Letra del Año llama a valorar el papel de las mujeres cubanas como eje del hogar y la educación. En el contexto del signo Ogunda Otrupon, esta enseñanza recuerda que solo reconectando con la fuerza maternal, entendida como amor, estabilidad y sabiduría, puede alcanzarse la salvación y la armonía colectiva.

Entre las principales recomendaciones de Ifá para 2026, se destaca la necesidad de mejorar la higiene poblacional y colectiva para evitar brotes de enfermedades, así como realizar chequeos médicos periódicos, especialmente las pruebas citológicas en mujeres.

Los sacerdotes yorubas advierten de un posible incremento de dolencias relacionadas con la sangre —como la hepatitis, la diabetes y la hipertensión— y de padecimientos vinculados al sistema nervioso y al aparato digestivo.

La Letra del Año 2026 también alerta sobre el auge de la violencia doméstica y social, sobre todo entre los jóvenes, y exhorta a reforzar el trabajo educativo y familiar para prevenir conflictos.

“Orula prevé un incremento de discusiones y de violencia en los hogares”, señala el documento, que pide además reconocer el papel de la madre como pilar fundamental del equilibrio familiar.

“Dar el valor que merece la madre en la familia”, subraya una de las orientaciones.

En el plano espiritual, Ifá aconseja a los creyentes “reforzar a Oggún” y ofrecerle ofrendas a Oshún para mantener la armonía. También recomienda “atender a San Lázaro” como protector ante enfermedades y “evitar discusiones para no llegar a la violencia”.

La predicción reconoce además la continuidad del flujo migratorio y un “quebrantamiento de las buenas costumbres sociales”, por lo que Ifá llama a rescatar los valores comunitarios y fortalecer el espíritu solidario ante los tiempos de crisis.

La Letra del Año no solo marca una guía religiosa, sino un reflejo simbólico de las preocupaciones sociales y espirituales de los cubanos.

La Asociación Yoruba de Cuba realizará el 2 de enero una conferencia de prensa, donde los religiosos que participaron en esta ceremonia profundizarán en el análisis de la predicción de 2026.