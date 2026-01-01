Letra del Año 2026 advierte sobre la importancia de aprender de los errores: "A través de la madre se salva al hijo"

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer la Letra del Año 2026, encabezada por el signo regente Ogunda Otrupon, un odu que advierte sobre conflictos, desórdenes sociales y desafíos de salud, pero también llama a la reflexión y a la búsqueda de equilibrio espiritual y el aprendizaje para no repetir errores.
Bajo el amparo de las divinidades Oggún —dios del trabajo y la fuerza— y Oshún —orisha del amor, la dulzura y los ríos—, la predicción invita a los cubanos a fortalecer la armonía familiar, cuidar la salud mental y la física, en un año que se anticipa difícil.
En este signo nace la oración profética “A través de la madre se salva al hijo” que simboliza la conexión vital entre padres y descendientes. Representa la idea de que la bendición, la protección y el equilibrio del individuo dependen del respeto y la energía espiritual que provienen de sus mayores, ya sean madres o abuelas.
En sentido social, esta Letra del Año llama a valorar el papel de las mujeres cubanas como eje del hogar y la educación. En el contexto del signo Ogunda Otrupon, esta enseñanza recuerda que solo reconectando con la fuerza maternal, entendida como amor, estabilidad y sabiduría, puede alcanzarse la salvación y la armonía colectiva.
Entre las principales recomendaciones de Ifá para 2026, se destaca la necesidad de mejorar la higiene poblacional y colectiva para evitar brotes de enfermedades, así como realizar chequeos médicos periódicos, especialmente las pruebas citológicas en mujeres.
Los sacerdotes yorubas advierten de un posible incremento de dolencias relacionadas con la sangre —como la hepatitis, la diabetes y la hipertensión— y de padecimientos vinculados al sistema nervioso y al aparato digestivo.
La Letra del Año 2026 también alerta sobre el auge de la violencia doméstica y social, sobre todo entre los jóvenes, y exhorta a reforzar el trabajo educativo y familiar para prevenir conflictos.
“Orula prevé un incremento de discusiones y de violencia en los hogares”, señala el documento, que pide además reconocer el papel de la madre como pilar fundamental del equilibrio familiar.
“Dar el valor que merece la madre en la familia”, subraya una de las orientaciones.
En el plano espiritual, Ifá aconseja a los creyentes “reforzar a Oggún” y ofrecerle ofrendas a Oshún para mantener la armonía. También recomienda “atender a San Lázaro” como protector ante enfermedades y “evitar discusiones para no llegar a la violencia”.
La predicción reconoce además la continuidad del flujo migratorio y un “quebrantamiento de las buenas costumbres sociales”, por lo que Ifá llama a rescatar los valores comunitarios y fortalecer el espíritu solidario ante los tiempos de crisis.
La Letra del Año no solo marca una guía religiosa, sino un reflejo simbólico de las preocupaciones sociales y espirituales de los cubanos.
La Asociación Yoruba de Cuba realizará el 2 de enero una conferencia de prensa, donde los religiosos que participaron en esta ceremonia profundizarán en el análisis de la predicción de 2026.
Preguntas Frecuentes sobre la Letra del Año 2026 en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es la Letra del Año 2026 y cuál es su importancia?
La Letra del Año 2026 es un documento elaborado por la Asociación Cultural Yoruba de Cuba que recoge las predicciones y orientaciones de Ifá para el año, basado en el signo regente Ogunda Otrupon. Es un evento religioso significativo dentro del calendario afrocubano, ya que ofrece pautas espirituales, morales y sociales para los cubanos y otros seguidores de la religión yoruba.
¿Cuáles son las principales advertencias y recomendaciones para el 2026 según la Letra del Año?
La Letra del Año 2026 advierte sobre conflictos sociales, problemas de salud y un posible aumento de la violencia doméstica. Recomienda mejorar la higiene poblacional, realizar chequeos médicos periódicos y reforzar los valores familiares, especialmente el papel de la madre como pilar del hogar. También sugiere atención especial a deidades como Oggún y Oshún para mantener la armonía.
¿Qué papel juegan las divinidades Oggún y Oshún en la Letra del Año 2026?
En la Letra del Año 2026, Oggún es la divinidad regente y Oshún es la acompañante. Oggún representa el trabajo y la fuerza, mientras que Oshún simboliza el amor y la dulzura. Su influencia se considera vital para enfrentar los desafíos del año, promoviendo la fortaleza y la armonía emocional y social.
¿Por qué la Letra del Año 2026 enfatiza la importancia de la madre en la familia?
La Letra del Año 2026 subraya la frase "A través de la madre se salva al hijo", destacando su rol crucial en el equilibrio familiar. La madre es vista como el eje de estabilidad, amor y sabiduría, siendo esencial dar valor a su figura para lograr una sociedad más armónica y protegida.
