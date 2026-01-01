Policía de Hialeah pide ayuda para identificar a víctima y agresor en un posible secuestro

Vídeos relacionados:

El Departamento de Policía de Hialeah solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a dos personas involucradas en un posible secuestro ocurrido en la madrugada del martes en el área de la avenida West 27 y la calle 52.

Según las autoridades, una mujer llamó al 9-1-1 tras creer que había presenciado un crimen, informó el canal Telemundo 51.

Los detectives revisaron las cámaras de vigilancia de la zona y confirmaron que las imágenes captadas respaldan el relato de la testigo.

Agresor y presunta víctima discutiendo. Foto: Policía Miami-Dade

Hasta el momento, la policía no ha recibido reportes de personas desaparecidas que coincidan con la descripción de la mujer vista en el video.

Sin embargo, los investigadores indicaron que el incidente no parece haber sido aleatorio y que el hombre y la mujer podrían conocerse.

“La principal preocupación de las autoridades es el bienestar inmediato de la mujer”, indicó el reporte oficial difundido por el Departamento de Policía.

La policía publicó imágenes del video y proporcionó las siguientes descripciones:

Persona de interés (sospechoso): Hombre blanco, de aproximadamente 5 pies 7 pulgadas de estatura, vestía completamente de negro y llevaba una gorra azul.

Hombre blanco, de aproximadamente 5 pies 7 pulgadas de estatura, vestía completamente de negro y llevaba una gorra azul. Posible víctima: Mujer blanca, de cabello negro largo, vestía una sudadera gris, pantalones deportivos color caqui y sandalias negras.

Mujer blanca, de cabello negro largo, vestía una sudadera gris, pantalones deportivos color caqui y sandalias negras. Vehículo sospechoso: Camioneta Ford F-150 Platinum Edition blanca, modificada, con rines negros distintivos.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que reconozca a las personas o el vehículo que se comunique con la policía.

“No asuma que su información es insignificante; cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser clave para esclarecer el caso”, recordaron los agentes.

Cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso, la posible víctima o el vehículo involucrado debe comunicarse de inmediato con el Departamento de Policía de Hialeah al teléfono (305) 687-2525.