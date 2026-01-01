Guardia Costera busca a una mujer de 77 años que cayó de un crucero cerca de Cuba

Crucero Foto © Wikimedia Commons

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) busca a una mujer de 77 años que cayó al mar desde un crucero mientras la embarcación navegaba cerca de las costas de Cuba, informaron las autoridades este jueves.

El incidente ocurrió a bordo del Nieuw Statendam, un barco de la línea Holland America Line, a unas 40 millas al noreste de Sabana, en la costa norte cubana, informó Telemundo 51.

Hasta el momento, la identidad de la pasajera no ha sido revelada, y las circunstancias en que cayó al mar permanecen bajo investigación.

De acuerdo con los registros marítimos, el Nieuw Statendam —de 975 pies de eslora y con capacidad para casi 2,700 huéspedes— partió del Puerto Everglades de Fort Lauderdale el 27 de diciembre.

El itinerario incluía una escala en Key West el viernes, antes de regresar a Florida el sábado.

La USCG informó a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que varias unidades participan en la búsqueda, incluyendo el Cutter William Trump y helicópteros MH-60 de la Estación Aérea Clearwater, que realizan patrullajes sobre la zona.

“Las cuadrillas están buscando a una mujer de 77 años que cayó del crucero Nieuw Statendam aproximadamente a 40 millas al noreste de Sabana, Cuba”, indicó la publicación acompañada de imágenes del operativo marítimo.

El buque, perteneciente a la compañía Holland America Line, ha cooperado con las autoridades estadounidenses en las tareas de búsqueda y rescate.

La empresa no ha ofrecido más detalles sobre el suceso, aunque expresó que su prioridad es apoyar los esfuerzos de localización y brindar asistencia a los familiares de la pasajera desaparecida.

Las autoridades estadounidenses mantienen activos los protocolos de rescate en coordinación con la tripulación del crucero y el sistema regional de vigilancia marítima.

El área donde desapareció la mujer presenta condiciones de mar complejas, lo que dificulta las labores de rastreo.

La Guardia Costera señaló que el operativo seguirá en curso mientras existan posibilidades de hallar a la pasajera.

“Seguimos comprometidos con la misión de búsqueda y rescate en el área”, afirmó el comando del distrito sureste de la USCG.

El Nieuw Statendam es uno de los buques insignia de la flota de Holland America Line y realiza rutas frecuentes por el Caribe y América Central.