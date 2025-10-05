Capta La Habana desde su crucero y desata la nostalgia entre cubanos: "Tan cerca y a la vez tan lejos"

Un cubano a bordo del crucero Oasis of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, compartió un video en TikTok donde muestra las costas de La Habana vistas desde alta mar. Las imágenes despertaron nostalgia y emociones entre miles de usuarios en redes sociales.

“Arriba que ahora le toca a la gente de La Habana, ¿dónde están los habaneros? Aquí mismo este crucero pasa bien cerquita de Cuba. Están viendo lo que es La Habana, La Habana Vieja, todo lo que es el malecón. Vamos rumbo a México y vamos bordeando todo a Cuba. Ahorita pasamos por Santa Cruz del Norte y estamos frente a las costas del malecón habanero, tan cerca…”, narró el viajero mientras filmaba el litoral capitalino.

El autor del video confesó que ver a Cuba desde el mar le provoca sentimientos encontrados: “A mí me sigue causando nostalgia este tipo de videos, Cuba como siempre un país tan cerca de nosotros y que viven tan diferente a nosotros”.

En los comentarios, muchos usuarios compartieron la misma sensación. “Yo creo que si paso tan cerca me tiro y voy nadando a abrazar a mi mamá”, escribió una cubana. Otro comentó: “Menos mal que pasaste de día, si pasas de noche no se ve nada, el corazón se me saldría del pecho”.

La grabación también recibió mensajes de emigrados que llevan años sin regresar a la isla. “Ya llevo 5 años sin pisar mi tierra, sin ver a mis padres”, lamentó uno de ellos.

El crucero continuó su ruta hacia México, dejando atrás el perfil costero de La Habana y un mar de emociones entre quienes siguen viendo a Cuba como un lugar cercano en la distancia, pero lejano en la realidad.