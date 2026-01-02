La Habana despierta vacía y silenciosa el 1 de enero: "Cuba está triste"

Ver más

Las calles de La Habana amanecieron este 1 de enero sumidas en un silencio que contrasta con las antiguas celebraciones de Año Nuevo.

Un video publicado por el creador de contenidos cubano Jonix Doce muestra avenidas céntricas completamente vacías, negocios cerrados y edificios en evidente deterioro, reflejo del desgaste que vive la capital cubana.

“Se nota que hace frío, que Dios bendiga Cuba”, comentó una usuaria, mientras otros lamentaron la tristeza del momento: “Cuánta tristeza, qué deterioro… un país que era tan lindo” o “Mi Cuba está triste, mira qué soledad hay”.

Las reacciones, inundadas de emojis de llanto y corazones rotos, retratan el desánimo de muchos cubanos ante la crisis prolongada y la falta de esperanza con la que comenzó el 2026.

El video, grabado en distintos puntos del centro habanero, refleja una ciudad casi inmóvil, donde la vida parece haberse replegado al interior de los hogares.

Sin música, sin fiestas ni tránsito, la capital luce como una postal melancólica de un país agotado, donde cada amanecer se parece más a un recordatorio del desencanto y la espera de un cambio que no llega.