La Habana despierta vacía y silenciosa el 1 de enero: "Cuba está triste"

Las calles de La Habana amanecieron este 1 de enero sumidas en un silencio que contrasta con las antiguas celebraciones de Año Nuevo.
Un video publicado por el creador de contenidos cubano Jonix Doce muestra avenidas céntricas completamente vacías, negocios cerrados y edificios en evidente deterioro, reflejo del desgaste que vive la capital cubana.
“Se nota que hace frío, que Dios bendiga Cuba”, comentó una usuaria, mientras otros lamentaron la tristeza del momento: “Cuánta tristeza, qué deterioro… un país que era tan lindo” o “Mi Cuba está triste, mira qué soledad hay”.
Las reacciones, inundadas de emojis de llanto y corazones rotos, retratan el desánimo de muchos cubanos ante la crisis prolongada y la falta de esperanza con la que comenzó el 2026.
El video, grabado en distintos puntos del centro habanero, refleja una ciudad casi inmóvil, donde la vida parece haberse replegado al interior de los hogares.
Sin música, sin fiestas ni tránsito, la capital luce como una postal melancólica de un país agotado, donde cada amanecer se parece más a un recordatorio del desencanto y la espera de un cambio que no llega.
¿Por qué La Habana amaneció vacía y silenciosa el 1 de enero de 2026?
Las calles de La Habana se encontraron vacías debido a la crisis prolongada que enfrenta la ciudad, marcada por el desgaste económico y social. Esto ha generado un ambiente de desánimo y falta de esperanza entre los habitantes, reflejado en la ausencia de celebraciones y la vida casi paralizada en la capital cubana.
¿Cuál es el estado actual de La Habana según los cubanos?
La Habana se describe como una ciudad triste, sucia y en deterioro. Los cubanos han expresado en redes sociales su indignación por el abandono urbano, la acumulación de basura, edificaciones en mal estado y la falta de servicios básicos, que contrastan con la propaganda oficial que intenta mostrar una ciudad en progreso.
¿Cómo ha afectado la crisis económica a los espacios públicos en Cuba?
La crisis económica ha dejado muchos espacios públicos vacíos y deteriorados. Ejemplos de esto son el parque de diversiones Isla del Coco, que permanece en ruinas, y el centro comercial Carlos III, que luce vacío y desabastecido. Esta situación refleja la caída en la capacidad de compra de los cubanos y la falta de inversión en infraestructura.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la percepción de la crisis en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para que los cubanos expresen su descontento y compartan la realidad que viven día a día. A través de videos y publicaciones, la población denuncia la desconexión entre el discurso oficial y la situación real en la isla, visibilizando la crisis más allá de sus fronteras.
