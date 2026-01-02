"La basura de unos es el tesoro de otros": Cubano muestra las sorpresas que tiran sus vecinos en EE.UU.

El creador de contenidos cubano Jorge Álvarez Drake, conocido en redes como @el_huevito.92, se ha vuelto viral tras mostrar los sorprendentes hallazgos que hizo durante un día de recogida de basura en su vecindario en Estados Unidos.
Explicó que en estas jornadas de fin de año los residentes suelen sacar a la acera objetos que ya no desean conservar, pero muchas veces están en excelente estado.
En el video, Álvarez se detiene frente a un pequeño basurero repleto de bicicletas y juguetes, muchos de ellos nuevos o casi sin uso. Entre los hallazgos más llamativos, mostró un patinete eléctrico en perfectas condiciones, varios juguetes aún en sus cajas originales y una máquina de limpiar con agua a presión que solo tenía un pequeño desperfecto en el cable.
“Estamos hechos unos buzos, pero buzos en Estados Unidos”, bromeó el cubano entre risas.
El video ha desatado una ola de comentarios divertidos y de admiración. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias encontrando verdaderos “tesoros” en las aceras, desde muebles hasta equipos electrónicos.
“Así mismo, lo mejor es que uno se ahorra el dinerito”, escribió un seguidor del cubano. La publicación ya acumula miles de reacciones y confirma que, efectivamente, la basura de unos puede ser el tesoro de otros.
