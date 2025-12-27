Bruno Rodríguez cuestiona el presupuesto militar de EE.UU. para 2026

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla criticó este viernes en la red social X el presupuesto militar de Estados Unidos para 2026 y afirmó que la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) contempla un gasto millonario.

En su post, el funcionario del régimen reprobó que la NDAA destinara 901,000 millones de dólares, cifra que calificó como un récord en la historia de ese país.

En su publicación, Rodríguez sostuvo que “la plutocracia y los belicistas gobernantes” buscan sostener con más fondos del contribuyente la doctrina de “paz a través de la fuerza”.

Ello —según su valoración— reimpulsa la carrera armamentista, las agresiones a países soberanos y la usurpación de recursos naturales estratégicos.

El canciller añadió que, mientras Washington coloca “en segundo lugar” la solución de demandas ciudadanas y “olvida compromisos electorales”, financia una “nueva estrategia de seguridad nacional” que describió como “extremadamente ofensiva”.

En ese mismo mensaje, acusó a Estados Unidos de intentar “desenterrar” la Doctrina Monroe con un corolario “agresivo” contra “Nuestra América”.

La publicación generó respuestas críticas de usuarios en X. Entre los comentarios citados en el material, uno cuestionó la “encendida narrativa” contra EE.UU. y mencionó la existencia de “presos políticos” en Cuba y presuntas violaciones de derechos.

Otro usuario sugirió que “se les va a terminar el financiamiento” por parte del “cartel de los soles” y auguró “la caída” del gobierno cubano.

También hubo mensajes que preguntaron por qué Rodríguez estaría tan preocupado por lo que hace EE.UU. y otros que contrastaron la situación cubana con reclamos sobre apagones, hambre y basura.

"Por lo menos el gobierno de Estados Unidos se preocupa por felicitar a su pueblo para navidad y garantizar el bienestar, en cambio el gobierno cubano ni se molestó en felicitar al pueblo cubano y le regaló para la navidad apagones, hambre y pestilentes basureros", escribió un internauta.

Otro, además, apuntó: "La verdadera agresión es la que cometen ustedes: interferir en elecciones, mandar “médicos esclavos”, financiar narco-guerrillas y apoyar dictaduras en Nicaragua y Bolivia. En Cuba las peticiones ciudadanas terminan en la cárcel o en el exilio. En EE.UU. la gente vota, protesta y cambia gobiernos sin miedo a que los maten."

Este diciembre, Bruno Rodríguez defendió públicamente al régimen de Nicolás Maduro y aseguró que el gobierno de Estados Unidos “carece de autoridad moral” para pronunciarse sobre terrorismo, en alusión a recientes declaraciones de Washington sobre América Latina.

En ese mensaje, difundido en sus redes sociales, Rodríguez también reafirmó su rechazo a lo que calificó como “agresiones imperialistas” y denunció una supuesta injerencia estadounidense en la región.

Después, el gobierno cubano reaccionó a la confiscación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, un incidente que consideró parte de la “hostilidad sistemática” de Estados Unidos contra países soberanos.

Las autoridades cubanas condenaron el hecho y lo vincularon a una supuesta estrategia de dominación geopolítica, en línea con sus discursos recientes sobre el resurgimiento de doctrinas intervencionistas como la Monroe.

En vísperas de navidad, el régimen cubano culpó al sistema de salud de Estados Unidos por la crisis del fentanilo, en una declaración que forma parte de una narrativa más amplia de confrontación ideológica.

Según el gobierno cubano, el modelo sanitario norteamericano alimenta desigualdades que tienen consecuencias globales, incluyendo la propagación de drogas sintéticas que afectan a múltiples países.