Implementan en Camagüey “innovadora” campaña contra el mosquito: mototaxis con altavoces

Vídeos relacionados:

Las autoridades sanitarias de Camagüey anunciaron una nueva campaña de control vectorial contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y el chikungunya, que incluye el uso de mototaxis con altavoces para difundir mensajes de prevención por las calles, según informó Radio Camagüey.

La emisora estatal explicó que la medida busca “aumentar la conciencia de la población sobre la eliminación de criaderos, el mantenimiento de espacios limpios y la importancia de acudir al médico ante síntomas de las enfermedades transmitidas por mosquitos”.

La jefa del Departamento de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), Ana Isabel Abay Márquez, precisó que, además de los mototaxis, “se realizan labores de fumigación, abatización e higienización de espacios públicos y viviendas” como parte del plan de enfrentamiento al vector.

Facebook / Radio Camagüey

La iniciativa, presentada como una “estrategia innovadora”, surge en medio de una situación epidemiológica compleja, con denuncias ciudadanas sobre la falta de fumigación, la acumulación de basura y el incremento de casos febriles en distintos barrios de la provincia.

Mientras los mototaxis recorren la ciudad con mensajes sanitarios, algunos camagüeyanos han reaccionado en redes sociales con escepticismo y críticas hacia la medida. En los comentarios del post de Radio Camagüey, varios usuarios cuestionaron la efectividad de la campaña y denunciaron la falta de fumigación en sus barrios.

Lo más leído hoy:

“Mi reparto lo han fumigado varias veces pero los mosquitos no se acaban”, escribió una internauta, mientras otra comentó que “hay zonas a las que se les hace muy poco o nada, con familias enteras enfermas que ni van al médico”. Otros fueron más directos en su descontento: “Por mi barrio no han pasado”, señaló otro mensaje.

También se dejaron ver opiniones más duras, como la de quien afirmó que “el peor mosquito de ese país es el comunismo”, o la de otro usuario que se quejó de que las autoridades “se pasan el día entre campañas, mesas redondas y menticiero y no resuelven nada”.

En la publicación sobre la iniciativa en CiberCuba Noticias el tono fue similar. “Recoger los extensos basureros que tiene la ciudad de Camagüey, una verdadera pena”, escribió un lector. Otro apuntó: “No hacen falta mototaxis y altavoces, sino camiones y personal que recoja la basura”, mientras alguien ironizaba: “Y a lo mejor los mosquitos huyen con los altavoces”.

El malestar ciudadano refleja el desfase entre las acciones oficiales y la realidad sanitaria que atraviesa el país. Tal como han reconocido las propias autoridades del Ministerio de Salud Pública, la curva epidemiológica del dengue y el chikungunya “sigue en zona de epidemia”, y miles de enfermos no aparecen en los reportes oficiales por no acudir al médico.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, admitió recientemente que la mayoría de las provincias —incluida Camagüey— continúan dentro del corredor epidémico, mientras se reportan altas tasas de incidencia y dificultades para sostener las fumigaciones por falta de equipos y personal.

En su más reciente informe, el sistema sanitario reconoció 47 muertes por arbovirosis, principalmente dengue y chikungunya, con la población infantil como la más vulnerable.

El panorama coincide con la víspera del 17 de diciembre, cuando miles de cubanos honran a San Lázaro, el orisha de la sanación, en medio de una crisis sanitaria que ha reavivado las plegarias por la salud y la esperanza. La devoción popular hacia el “viejo milagroso” contrasta con la escasez de medicamentos, los apagones y la falta de control estatal sobre los brotes.

En Camagüey, la llamada “innovación” de los mototaxis con altavoces busca atraer la atención de la población. Pero entre la basura sin recoger, los criaderos abiertos y la falta de recursos sanitarios, la campaña parece más una maniobra de imagen que una solución efectiva ante una epidemia que sigue desbordando al sistema de salud cubano.