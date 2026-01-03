Trump sobre la caída de Maduro: “Vi todo en tiempo real, fue increíble”

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este sábado a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar liderada por la unidad de élite Delta Force en Caracas.

“Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real y observé cada aspecto”, declaró Trump en una entrevista con FOX News.

“Fue increíble ver el profesionalismo, la calidad del liderazgo... ¡Increíble!”, añadió el mandatario estadounidense, quien aseguró que se trató de “una operación impecable”.

El Departamento de Justicia anunció este sábado la acusación formal de Maduro y su esposa por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Ambos fueron detenidos en la capital venezolana y se encuentran bajo custodia de las fuerzas estadounidenses.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó en un comunicado que Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York y serán trasladados próximamente a territorio estadounidense para enfrentar juicio.

“Maduro y su esposa han sido acusados de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos y de utilizar armas automáticas y explosivos con fines terroristas”, explicó Bondi en su cuenta de X.

“Muy pronto afrontarán todo el peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, añadió la fiscal, quien agradeció al presidente Trump por “tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”.

La fiscal también felicitó a las fuerzas militares que llevaron a cabo la “exitosa misión”, que fue ejecutada por Delta Force, la misma unidad que abatió al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2019.

La captura de Maduro y Flores marca un hecho histórico. Es la primera vez en décadas que Estados Unidos ejecuta una operación militar directa en América Latina, lo que ha generado un amplio seguimiento internacional y reacciones encontradas en la región.