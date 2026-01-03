Trump sobre la caída de Maduro: “Vi todo en tiempo real, fue increíble”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este sábado a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar liderada por la unidad de élite Delta Force en Caracas.
“Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real y observé cada aspecto”, declaró Trump en una entrevista con FOX News.
“Fue increíble ver el profesionalismo, la calidad del liderazgo... ¡Increíble!”, añadió el mandatario estadounidense, quien aseguró que se trató de “una operación impecable”.
El Departamento de Justicia anunció este sábado la acusación formal de Maduro y su esposa por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Ambos fueron detenidos en la capital venezolana y se encuentran bajo custodia de las fuerzas estadounidenses.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó en un comunicado que Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York y serán trasladados próximamente a territorio estadounidense para enfrentar juicio.
“Maduro y su esposa han sido acusados de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos y de utilizar armas automáticas y explosivos con fines terroristas”, explicó Bondi en su cuenta de X.
Lo más leído hoy:
“Muy pronto afrontarán todo el peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, añadió la fiscal, quien agradeció al presidente Trump por “tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”.
La fiscal también felicitó a las fuerzas militares que llevaron a cabo la “exitosa misión”, que fue ejecutada por Delta Force, la misma unidad que abatió al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2019.
La captura de Maduro y Flores marca un hecho histórico. Es la primera vez en décadas que Estados Unidos ejecuta una operación militar directa en América Latina, lo que ha generado un amplio seguimiento internacional y reacciones encontradas en la región.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado durante una operación militar liderada por la unidad de élite Delta Force, que se llevó a cabo en Caracas. La operación fue ejecutada con precisión y profesionalismo, y tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados y trasladados fuera de Venezuela.
¿Cuáles son las acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro y Cilia Flores de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Ambos enfrentarán juicio en el Distrito Sur de Nueva York, donde se espera que sean juzgados por estos graves cargos.
¿Qué implica esta operación militar para las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?
La captura de Nicolás Maduro marca un hecho histórico y tensa aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. La operación ha sido calificada por el gobierno venezolano como una "agresión imperialista", aumentando las tensiones en la región. Además, varios países han reaccionado de manera diversa, desde condenas hasta celebraciones.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la captura de Nicolás Maduro?
La reacción internacional ha sido variada. Mientras algunos países han condenado la operación como una agresión, otros han guardado silencio o han emitido comunicados ambiguos. En contraste, en Estados Unidos, la captura ha sido celebrada por algunos legisladores y la comunidad venezolana en el exilio.
¿Qué se espera para el futuro político de Venezuela tras la captura de Maduro?
La captura de Maduro deja a Venezuela en una situación de incertidumbre política. Se espera que esta operación pueda llevar a un cambio en el equilibrio político en América Latina, aunque el futuro inmediato es incierto debido al vacío de poder y las posibles reacciones del régimen chavista.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.