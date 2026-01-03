Venezuela: El primer paso hacia la libertad

Vídeos relacionados:

Ver más

Hoy no es un día cualquiera para Venezuela. Hoy la historia respira distinto.

Durante años se nos dijo que el poder era eterno, que la impunidad era ley, que la verdad podía ser sepultada bajo discursos vacíos, miedo y propaganda. Durante años, un pueblo entero fue empujado a creer que no había salida. Pero la historia nunca se queda quieta. La historia observa, espera… y actúa.

La captura de Nicolás Maduro no es un acto simbólico ni una humillación a una nación. No es un ataque a la soberanía venezolana. La soberanía no vive en un hombre, ni en una cúpula corrupta, ni en una dictadura que hambrea a su pueblo.

La soberanía vive en la gente. En las madres que resistieron. En los jóvenes que no se rindieron. En los exiliados que jamás dejaron de amar su tierra.

Esto no fue un espectáculo.

Fue una acción quirúrgica, dirigida, precisa, con un objetivo claro: extraer a un delincuente del poder y abrir una grieta irreversible en el muro de la impunidad.

Nada más. Nada menos.

Para el pueblo venezolano, este momento significa algo profundo:

Que el miedo no es invencible.

Que la mentira no es eterna.

Que incluso los que se creían intocables pueden caer.

Y este mensaje no se queda en Venezuela. Resuena en toda América Latina. Resuena en cada país donde aún se intenta gobernar desde el abuso, el control y el relato falso.

Resuena, de forma muy especial, en el corazón del pueblo cubano, que sabe mejor que nadie lo que es vivir bajo una dictadura que se disfraza de patria mientras destruye la nación.

Hoy queda claro algo que muchos querían ocultar: Nadie es impune ante la verdad. Puede tardar. Puede doler. Puede cobrarse años de sufrimiento. Pero la verdad siempre termina imponiéndose.

Este no es el final del camino. Es el primer paso hacia la libertad.

El primer aviso serio a las dictaduras de la región: vuestro discurso ya no se sostiene, vuestra narrativa se cae a pedazos, y el mundo ya no mira hacia otro lado.

Que nadie se confunda: Venezuela no ha sido atacada. Venezuela ha sido defendida.

Y cuando la historia se escriba sin miedo, cuando los pueblos vuelvan a levantar la cabeza, se recordará este momento como el día en que el silencio empezó a romperse.

Porque los pueblos despiertan. Porque la dignidad no muere. Y porque la libertad siempre encuentra su camino.