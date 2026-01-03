Marco Rubio: “Los que protegían a Maduro eran de Cuba”

Ver más

El Secretario de Estado Marco Rubio dijo este sábado que “los guardias que protegían a Maduro eran cubanos”

En la conferencia de prensa de este sábado desde Mar-A-Lago, Rubio afirmó que “Venezuela se convirtió en una colonia cubana”.

“Cuba es liderada por viejos seniles que la arruinaron, si fuese ellos, estaría preocupado. Cuba es un desastre, es gobernado por hombres incompetentes, su economía ha colapsado completamente... ¿Qué le pudo decir al régimen de Cuba? Que pongan sus barbas a remojar. Si yo viviera en Cuba estaría preocupado”, dijo el cubanoamericano.

Por su parte, Trump aseguró que Cuba será un tema del cual “hablará más adelante” y calificó a la isla como un “Estado fallido”.

Tras la extracción de Maduro en la madrugada de este sábado de Caracas, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a la cúpula del chavismo con que le puede pasar lo mismo que a Nicolás Maduro.

Trump se dirigió a las autoridades políticas de Venezuela: “Todas las figuras políticas y militares en Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro puede pasarles a ellos, y les pasará si no son justos, incluso con su propio pueblo”.

Trump dijo que la destitución de Maduro marca una nueva etapa para el país.

“El dictador y terrorista, Maduro, finalmente se ha ido de Venezuela. La gente es libre. Son libres de nuevo. Ha sido mucho tiempo para ellos, pero ahora son libres”, afirmó.

Además, dijo que están preparados para lanzar otro ataque si encuentran resistencia.

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario”.

“Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, agregó.