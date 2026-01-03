Marco Rubio: “Los que protegían a Maduro eran de Cuba”

El Secretario de Estado Marco Rubio dijo este sábado que “los guardias que protegían a Maduro eran cubanos”
En la conferencia de prensa de este sábado desde Mar-A-Lago, Rubio afirmó que “Venezuela se convirtió en una colonia cubana”.
“Cuba es liderada por viejos seniles que la arruinaron, si fuese ellos, estaría preocupado. Cuba es un desastre, es gobernado por hombres incompetentes, su economía ha colapsado completamente... ¿Qué le pudo decir al régimen de Cuba? Que pongan sus barbas a remojar. Si yo viviera en Cuba estaría preocupado”, dijo el cubanoamericano.
Por su parte, Trump aseguró que Cuba será un tema del cual “hablará más adelante” y calificó a la isla como un “Estado fallido”.
Tras la extracción de Maduro en la madrugada de este sábado de Caracas, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a la cúpula del chavismo con que le puede pasar lo mismo que a Nicolás Maduro.
Trump se dirigió a las autoridades políticas de Venezuela: “Todas las figuras políticas y militares en Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro puede pasarles a ellos, y les pasará si no son justos, incluso con su propio pueblo”.
Lo más leído hoy:
Trump dijo que la destitución de Maduro marca una nueva etapa para el país.
“El dictador y terrorista, Maduro, finalmente se ha ido de Venezuela. La gente es libre. Son libres de nuevo. Ha sido mucho tiempo para ellos, pero ahora son libres”, afirmó.
Además, dijo que están preparados para lanzar otro ataque si encuentran resistencia.
“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario”.
“Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, agregó.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Venezuela y la relación Cuba-Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Marco Rubio afirma que los guardias de Maduro eran cubanos?
Marco Rubio ha señalado que los guardias que protegían a Nicolás Maduro eran cubanos como parte de su argumento de que Venezuela se ha convertido en una "colonia cubana". Según Rubio, Cuba juega un papel crucial en el sostenimiento del régimen de Maduro, proporcionando apoyo tanto en inteligencia como en seguridad.
¿Cómo afecta la caída de Maduro al régimen cubano?
La caída de Maduro podría tener un impacto significativo en Cuba, ya que Marco Rubio sostiene que cortar el apoyo económico y de inteligencia de Venezuela a Cuba podría provocar un colapso político en la isla. Rubio ve la relación entre Caracas y La Habana como un eje central que, al romperse, debilitaría aún más al régimen cubano.
¿Qué postura tiene Donald Trump sobre Cuba y Venezuela?
Donald Trump ha calificado a Cuba como un "Estado fallido" y ha sido crítico del régimen de Maduro en Venezuela. Trump amenaza con que lo que le sucedió a Maduro podría ocurrirle a otros líderes del chavismo si no son justos con su pueblo. Además, ha dejado claro que Estados Unidos está dispuesto a realizar más operaciones militares si es necesario para asegurar la estabilidad en la región.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra el régimen de Maduro?
Estados Unidos llevó a cabo una operación militar para capturar a Nicolás Maduro, considerada como exitosa por Trump. Esta operación incluyó el despliegue de fuerzas militares avanzadas y un plan para una segunda oleada de ataques si hubiera sido necesario. La administración Trump ha intensificado las sanciones contra funcionarios venezolanos y ha aumentado la presión militar en la región.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.