Marco Rubio afirma que Trump es un presidente de acción: “Cuando dice algo, lo dice en serio”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que el presidente Donald Trump “no es un jugador” y que “cuando dice algo, lo dice en serio”, al comentar la exitosa operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
“El 47.º presidente de Estados Unidos no es un jugador. Cuando dice que va a hacer algo, cuando dice que va a abordar un problema, lo dice en serio... Esto fue una amenaza directa al interés nacional”, afirmó Rubio durante una conferencia de prensa ante medios estadounidenses.
El funcionario subrayó que Trump había advertido reiteradamente que actuaría contra Maduro si persistía en sus acciones hostiles hacia Estados Unidos y sus aliados.
“Este presidente es un hombre de acción. Algunos todavía no lo han entendido, pero ahora creo que el mundo sí”, añadió.
Rubio insistió en que la administración de Trump actuó dentro de su política de defensa del interés nacional y en respuesta a lo que calificó como “conductas criminales y desafiantes” del régimen venezolano.
“No se trató de una provocación; fue una respuesta necesaria”, dijo.
Lo más leído hoy:
El secretario de Estado recordó que Maduro había sido acusado formalmente en 2020 por cargos de narcoterrorismo y corrupción, y que desde inicios de año pesaba sobre él una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.
“Supongo que hoy ahorramos 50 millones de dólares”, ironizó.
Rubio reiteró que ni el gobierno de Trump, ni el de Biden antes, ni la Unión Europea ni la mayoría de los países democráticos reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
“Es un fugitivo de la justicia estadounidense, no un jefe de Estado”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la política de Estados Unidos hacia Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela?
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo porque lo acusa de liderar el "Cártel de los Soles", una organización narco-terrorista. Además, Maduro ha sido formalmente acusado por un gran jurado en Nueva York por delitos de narcoterrorismo y corrupción, lo que refuerza la postura de Washington de considerarlo un fugitivo de la justicia estadounidense.
¿Cuál fue la acción de Estados Unidos que llevó a la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Nicolás Maduro fue resultado de una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump. Trump había advertido que actuaría contra Maduro si persistía en sus acciones hostiles hacia Estados Unidos y sus aliados, y finalmente llevó a cabo esta acción como parte de su política de defensa del interés nacional.
¿Qué acusaciones enfrenta Nicolás Maduro según la justicia estadounidense?
Nicolás Maduro enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. Estas acusaciones fueron presentadas formalmente por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en 2020, y podrían acarrearle cadena perpetua. Además, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a las acciones de Estados Unidos en Venezuela?
La comunidad internacional ha mostrado reacciones divididas. Algunos gobiernos y organismos han cuestionado la legalidad de las acciones militares estadounidenses en el Caribe, mientras que otros apoyan los esfuerzos de Washington por frenar el narcotráfico. Sin embargo, los aliados de Venezuela, como Cuba, han expresado su apoyo incondicional al régimen de Maduro y han criticado las acciones de Estados Unidos como amenazas imperialistas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.