Marco Rubio afirma que Trump es un presidente de acción: “Cuando dice algo, lo dice en serio”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que el presidente Donald Trump “no es un jugador” y que “cuando dice algo, lo dice en serio”, al comentar la exitosa operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El 47.º presidente de Estados Unidos no es un jugador. Cuando dice que va a hacer algo, cuando dice que va a abordar un problema, lo dice en serio... Esto fue una amenaza directa al interés nacional”, afirmó Rubio durante una conferencia de prensa ante medios estadounidenses.

El funcionario subrayó que Trump había advertido reiteradamente que actuaría contra Maduro si persistía en sus acciones hostiles hacia Estados Unidos y sus aliados.

“Este presidente es un hombre de acción. Algunos todavía no lo han entendido, pero ahora creo que el mundo sí”, añadió.

Rubio insistió en que la administración de Trump actuó dentro de su política de defensa del interés nacional y en respuesta a lo que calificó como “conductas criminales y desafiantes” del régimen venezolano.

“No se trató de una provocación; fue una respuesta necesaria”, dijo.

El secretario de Estado recordó que Maduro había sido acusado formalmente en 2020 por cargos de narcoterrorismo y corrupción, y que desde inicios de año pesaba sobre él una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.

“Supongo que hoy ahorramos 50 millones de dólares”, ironizó.

Rubio reiteró que ni el gobierno de Trump, ni el de Biden antes, ni la Unión Europea ni la mayoría de los países democráticos reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

“Es un fugitivo de la justicia estadounidense, no un jefe de Estado”, concluyó.