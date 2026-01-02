Más del 60% de los exiliados venezolanos apoyan intervención de EE.UU.

Vídeos relacionados:

Más del 60 % de los venezolanos que viven en el exilio consideran que una intervención militar de Estados Unidos es la vía más efectiva para restablecer la democracia en su país, según una encuesta publicada por AtlasIntel y citada por el diario The Wall Street Journal.

El estudio revela un marcado contraste con la opinión de los venezolanos que permanecen dentro del país, de los cuales solo el 34% apoya una acción militar extranjera para poner fin al régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el informe, alrededor del 64% de los migrantes venezolanos respalda una intervención liderada por Washington para derrocar a Maduro, frente al 25% de los ciudadanos que viven aún en Venezuela y consideran esa opción viable.

La diferencia refleja, según analistas, la desesperanza y frustración acumuladas entre los ocho millones de venezolanos que han huido del país en los últimos años.

“Es mi mayor esperanza”, afirmó Yamileth Chávez, una excomerciante del estado Zulia que ahora trabaja como conductora de Uber en Lima, Perú. “El régimen no se irá haciéndose el amable”, expresó.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han negado públicamente que el despliegue militar estadounidense en el Caribe tenga como objetivo un cambio de régimen en Caracas.

Sin embargo, altos funcionarios de la administración reconocen que ese sería el resultado esperado. Trump reiteró recientemente que “los días de Maduro están contados”.

Mientras tanto, las comunidades venezolanas en el exilio —especialmente las radicadas en Miami y otras ciudades del sur de Florida— han intensificado su presión política, buscando que Washington adopte medidas más firmes contra el régimen chavista.

Dentro de Venezuela, la situación es distinta. Muchos ciudadanos, agobiados por la inflación y la escasez, temen que un conflicto militar agrave la crisis humanitaria.

“Sería catastrófico”, advirtió Freddy Márquez, abogado en Caracas, quien teme que las sanciones petroleras y un eventual bloqueo afecten aún más la economía local.

Expertos como Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, apuntan que “la diáspora está más dispuesta a arriesgarse y esperar lo mejor que quienes viven en Venezuela y tienen más en juego”.

La activista opositora María Corina Machado, principal figura política dentro del país, lidera esfuerzos diplomáticos y de coordinación con comunidades exiliadas que buscan articular una estrategia internacional de presión contra Maduro.

Muchos de esos grupos mantienen contacto directo con legisladores conservadores del sur de Florida y funcionarios del Tesoro estadounidense.

La encuesta de AtlasIntel también indica que el 55% de los venezolanos en el extranjero cree que la intervención militar sería la vía más rápida para restaurar la democracia, aunque los analistas consideran improbable una acción armada directa por parte de Estados Unidos.

En Latinoamérica, donde viven cerca de siete millones de los migrantes venezolanos, el sentimiento de desgaste es evidente. Muchos exiliados sobreviven con empleos informales y enfrentan discriminación en países como Chile, Colombia o Perú.

“Volveríamos y daríamos lo que nos queda de vida para reconstruir el país”, dijo César Pastrán, exprofesor universitario en Caracas que ahora trabaja en un centro de llamadas en Santiago de Chile.

Maduro, por su parte, ha restado importancia a las amenazas estadounidenses y sostiene que solo una invasión directa podría derrocarlo, algo que Washington no contempla por ahora.