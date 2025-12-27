Vídeos relacionados:

Marco Rubio supera a Trump y JD Vance en la aprobación de los estadounidenses, según una reciente encuesta de Gallup.

Se trata de una encuesta realizada del 1 al 15 de diciembre, y varias semanas después del fin del cierre del gobierno, que reveló la poca confianza de electorado estadounidense en sus políticos en el cierre de año.

Ninguno de los 12 líderes estadounidenses del Congreso, el Gabinete, la Corte Suprema o la Reserva Federal obtuvo una aprobación por encima del 50%, pero Rubio (41%) y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (44%), son los mejor posicionados.

La encuesta de Gallup arrojó una baja aprobación del Congreso (17%), con un 37% de republicanos, pero solo el 12% de independientes y el 6% de demócratas que aprueban el poder legislativo, liderado por los republicanos.

La aprobación de los republicanos en el Congreso se sitúa en el 29%, mientras que la de los demócratas en el Congreso es del 24%, agrega la información.

Asimismo, un 36% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Donald Trump, incluyendo el 89% de los republicanos, el 25% de los independientes y el 3% de los demócratas.

El índice de aprobación de Trump se mantiene en cifras desde el mes pasado, cuando cayó al nivel más bajo de su segundo mandato, apenas por encima de su mínimo personal del 34% en enero de 2021.

“Las calificaciones varían entre el 35% y el 39% para otros ocho, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la fiscal general, Pam Bondi, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el vicepresidente JD Vance”, detalla la encuesta.

Mientras tanto, el líder republicano del Senado, John Thune (34%) y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (28%) se sitúan al final de la lista.

Rubio, el halcón cubanoamericano

Rubio considera que debilitar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría ser el golpe decisivo contra el régimen comunista cubano, según reveló un extenso reportaje del The New York Times a mediados de diciembre.

Rubio, hijo de emigrantes cubanos asentados en Florida desde antes del triunfo de la revolución de 1959, ha convertido la relación Caracas–La Habana en el eje central de su política hacia América Latina.

Su teoría, expuesta tanto en público como en privado, sostiene que cortar el apoyo económico y de inteligencia de Venezuela a Cuba provocaría un colapso político en la isla.

The New York Times describe a Rubio como uno de los principales estrategas del presidente Donald Trump en la campaña de presión militar y económica contra el régimen de Maduro.

Aunque el objetivo declarado es “restaurar la democracia venezolana”, fuentes del gobierno reconocen que el político republicano busca también debilitar al castrismo.

“Su teoría del cambio implica cortar todo apoyo a Cuba. Una vez que Venezuela caiga, Cuba le seguirá”, declaró al diario Juan González, exasesor del presidente Joe Biden para América Latina.

En entrevistas previas, Rubio ha sido claro: “Todo lo que sea malo para una dictadura comunista es algo que apoyo”.

Según exasesores citados por el periódico, el senador de Florida, quien ha levantado su carrera sobre un creciente apoyo de la comunidad exiliada cubana, hablaba constantemente en el Senado y con diplomáticos sobre la necesidad de aislar al régimen de La Habana y de romper su alianza con Caracas.