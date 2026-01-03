Marco Rubio sobre Maduro: "Quería jugar a hacerse el guapo"

Ver más

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Nicolás Maduro “quiso hacerse el guapo” y terminó enfrentando las consecuencias, tras su captura por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Venezuela.

“Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto. Se le ofrecieron acuerdos muy, muy, pero muy generosos, pero eligió actuar como un hombre salvaje en lugar de resolver las cosas por la vía diplomática”, dijo Rubio.

“El resultado es lo que vimos esta noche”, enfatizó, tras asegurar que “Donald Trump no es un presidente de juegos, sino de acción”.

El secretario de Estado señaló que el líder chavista “jugó con fuego” al desafiar a Washington.

“Maduro decidió invitar a miembros de pandillas, confiscar empresas estadounidenses, tomar rehenes y pensar que no habría consecuencias. Se equivocó. Tenemos un presidente que no juega”, advirtió.

Rubio sostuvo que la operación fue una respuesta directa a una “amenaza al interés nacional” y que el presidente Donald Trump actuó en defensa de la seguridad estadounidense.

“Este es un presidente de acción. No busca peleas, quiere llevarse bien con todos, pero no se juega con Estados Unidos”, enfatizó. “Ahora el mundo lo entiende”, sentenció.

El funcionario reiteró que Maduro no es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por Washington ni por gran parte de la comunidad internacional.

“Es un fugitivo de la justicia, acusado por narcoterrorismo y corrupción. En lugar de cooperar, eligió la confrontación”, apuntó Rubio.

Finalmente, Rubio afirmó que el mensaje de la operación es claro: “Cuando el presidente de Estados Unidos dice que va a hacer algo, lo cumple. Y el mundo entero debería entenderlo ya”.

Tras los ataques de esta madrugada en Venezuela que concluyeron con la captura de Nicolás Maduro, la comunidad internacional ha reaccionado de forma diversa. Muchos han condenado la intervención y otros han celabrado lo que llaman "la libertad" de la nación sudamericana.

Otros, como España, han reiterado que no reconocían a Maduro como presidente pero que tampoco van a apoyar una intervención.