“Tembló bien feo”: Cubanos relatan su experiencia durante sismo de 6.5 en México

Cubanos residentes en México relataron en redes sociales el susto que vivieron este 2 de enero de 2026, luego de un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se sintió con fuerza en la Ciudad de México y otras zonas del país.

“Tembló bien feo”, contó el periodista José Luis Tan Estrada, mientras otro usuario, Dalgis López, afirmó que “El Ángel de la Independencia se sacudió con fuerza”.

El temblor dejó al menos dos fallecidos, según el seguimiento informativo citado en el documento, que también reporta un intenso periodo de réplicas: hasta las 14:00 horas se habían registrado 546 (la mayor de 4.7).

El movimiento activó la alerta sísmica y, de acuerdo con la información incluida, el aviso fue emitido por el 95% de las antenas, por lo que miles de usuarios recibieron la notificación en sus teléfonos móviles.

En la Ciudad de México, autoridades locales informaron de protocolos de protección civil, y se reportaron incidentes asociados a la evacuación y atención de emergencias, además de revisiones preventivas en infraestructura y edificios.

Otros cubanos en grupos de Facebook dejaron su experiencia sobre el siniestro.

Un internauta, creador de contenidos, afirmó que el temblor lo sorprendió mientras dormía y dijo, jocosamente, que confundió la alarma sísmica con la del celular.

Tras el fenómeno natural, hubo afectaciones e interrupciones temporales en telecomunicaciones y suministro eléctrico en zonas del estado de Guerrero: se mencionan intermitencias en el servicio celular en San Marcos por falta de energía y reportes de fallas eléctricas posteriores al sismo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio fue restableciéndose progresivamente hasta alcanzar 99.8% y luego el restablecimiento total en CDMX y Estado de México, según las autoridades.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que se mantuvieron informados sobre el sismo, expresó solidaridad por “la pérdida de vidas humanas” y aseguró que los cooperantes cubanos en Guerrero fueron contactados y “ninguno presenta dificultades”, quedando listos para ayudar si fuese necesario.

Mientras continúan las réplicas y las evaluaciones de daños, los testimonios de cubanos en México reflejan el impacto emocional de un temblor que sorprendió a muchos en plena rutina: la alerta en el móvil, la salida a la calle y la sensación de que “tembló bien feo” volvieron a poner a prueba, una vez más, los protocolos y los nervios en una ciudad acostumbrada a los sismos.