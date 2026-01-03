Legisladores de Florida celebran la captura de Maduro como un hecho histórico para el hemisferio

Vídeos relacionados:

Ver más

Legisladores cubanoamericanos de Florida celebraron públicamente la captura de Nicolás Maduro tras el operativo estadounidense en Venezuela.

El hecho fue calificado como un giro “histórico” para el hemisferio, según declaraciones difundidas este sábado en redes sociales.

El congresista Carlos A. Giménez aseguró que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmó que el presidente Donald Trump “ha cambiado el curso de la historia en nuestro hemisferio”.

“Nuestro país y el mundo están más seguros gracias a ello”, escribió.

Giménez comparó la acción con “la caída del Muro de Berlín” y subrayó el impacto en Florida por concentrar “la mayoría de los exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses”.

Añadió que la comunidad que representa estaba “abrumada por la emoción y la esperanza” y agradeció a Trump y a los militares por la “estelar operación militar”.

Lo más leído hoy:

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar declaró que “la narco-dictadura de Maduro ha CULMINADO” y describió a Maduro como “narcoterrorista”, afirmando que “ahora enfrentará la justicia de Estados Unidos en suelo americano”.

En su mensaje, sostuvo que la operación envía “un mensaje claro” de que EE. UU. “no tolerará el narcoterrorismo” en el hemisferio y agradeció a Trump, a Rubio y a miembros de las Fuerzas Armadas y agencias de seguridad por su “liderazgo”, “valentía” y “compromiso” con “justicia, seguridad y libertad”.

En una segunda publicación, Salazar dijo que, desde El Arepazo en el Doral, “el pueblo venezolano celebra con esperanza y emoción” que “uno de sus mayores verdugos” enfrente a la justicia estadounidense.

Afirmó además que soplan “vientos imparables de libertad” en el hemisferio y añadió: “Venezuela está a punto de ser libre… y Cuba va en camino.”