Legisladores de Florida celebran la captura de Maduro como un hecho histórico para el hemisferio

Legisladores cubanoamericanos de Florida celebraron públicamente la captura de Nicolás Maduro tras el operativo estadounidense en Venezuela.
El hecho fue calificado como un giro “histórico” para el hemisferio, según declaraciones difundidas este sábado en redes sociales.
El congresista Carlos A. Giménez aseguró que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmó que el presidente Donald Trump “ha cambiado el curso de la historia en nuestro hemisferio”.
“Nuestro país y el mundo están más seguros gracias a ello”, escribió.
Giménez comparó la acción con “la caída del Muro de Berlín” y subrayó el impacto en Florida por concentrar “la mayoría de los exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses”.
Añadió que la comunidad que representa estaba “abrumada por la emoción y la esperanza” y agradeció a Trump y a los militares por la “estelar operación militar”.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar declaró que “la narco-dictadura de Maduro ha CULMINADO” y describió a Maduro como “narcoterrorista”, afirmando que “ahora enfrentará la justicia de Estados Unidos en suelo americano”.
En su mensaje, sostuvo que la operación envía “un mensaje claro” de que EE. UU. “no tolerará el narcoterrorismo” en el hemisferio y agradeció a Trump, a Rubio y a miembros de las Fuerzas Armadas y agencias de seguridad por su “liderazgo”, “valentía” y “compromiso” con “justicia, seguridad y libertad”.
En una segunda publicación, Salazar dijo que, desde El Arepazo en el Doral, “el pueblo venezolano celebra con esperanza y emoción” que “uno de sus mayores verdugos” enfrente a la justicia estadounidense.
Afirmó además que soplan “vientos imparables de libertad” en el hemisferio y añadió: “Venezuela está a punto de ser libre… y Cuba va en camino.”
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué la captura de Nicolás Maduro es considerada un hecho histórico?
La captura de Nicolás Maduro es considerada un hecho histórico porque representa un giro significativo en la política del hemisferio americano. Los congresistas cubanoamericanos compararon esta acción con "la caída del Muro de Berlín", resaltando el impacto positivo en la seguridad y la libertad en la región, especialmente para los exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses en Florida.
¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la captura de Maduro?
Estados Unidos lideró una operación militar de gran escala que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa. La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump, quien aseguró que esta acción hace al país y al mundo más seguros. La captura ha sido vista como una respuesta a las amenazas que el régimen de Maduro representaba, incluyendo el narcoterrorismo y la colaboración con enemigos de Estados Unidos.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Maduro para otros líderes de la región?
La captura de Nicolás Maduro ha sido utilizada por congresistas cubanoamericanos para enviar un mensaje a otros líderes de la región, como Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. Se les advirtió que podrían ser los próximos en enfrentar acciones similares, reforzando la idea de que el hemisferio se está moviendo hacia un futuro de libertad y justicia.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad venezolana en el exilio ante la captura de Maduro?
La comunidad venezolana en el exilio, especialmente en Miami, ha celebrado con gran entusiasmo la captura de Nicolás Maduro. Las calles se llenaron de personas ondeando banderas y expresando su esperanza de regresar a una Venezuela libre y democrática. Este evento ha sido descrito como "el día más esperado de sus vidas" por muchos exiliados venezolanos.
