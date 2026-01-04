Díaz-Canel reclama a EE.UU. la “inmediata liberación” de Maduro y Cilia Flores

Vídeos relacionados:

El gobernante Miguel Díaz-Canel reclamó a EE.UU. la “inmediata liberación” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Nuestro Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la agresión militar de EE. UU. contra Venezuela. Reiteramos de forma categórica el absoluto respaldo y solidaridad de Cuba con la hermana República Bolivariana y su gobierno”, dijo en X Díaz-Canel, quien difundió una declaración de la cancillería del régimen.

“Reclamamos la inmediata liberación por parte de las autoridades estadounidenses del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”, agregó.

Díaz-Canel pidió a la comunidad internacional “no permitir que quede impune una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU, y se secuestre con una operación militar al presidente legítimo y en ejercicio de un país soberano sin encarar consecuencias”.

La declaración del MINREX, por su parte, manifiesta que “se trata de una descarnada agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación”.

Aseguró además que EE.UU. “pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre Nuestra América ancladas en la Doctrina Monroe, y la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe”.

Antes este sábado, Díaz-Canel encabezó un acto en la Tribuna Antiimperialista de La Habana, donde pronunció un encendido discurso en defensa del régimen de Nicolás Maduro.

La convocatoria, organizada de urgencia por el régimen cubano, reunió a militantes del Partido Comunista, estudiantes y trabajadores movilizados por organizaciones oficialistas, en una manifestación que el Gobierno calificó como una respuesta de solidaridad revolucionaria ante la captura del líder chavista.

Díaz-Canel, visiblemente exaltado, calificó la incursión estadounidense como un acto de “terrorismo de Estado”, una actuación “cobarde, criminal y alevosa” que culmina con un presidente latinoamericano "secuestrado".

En su discurso, cargado de retórica fidelista y martiana, el gobernante cubano aseguró que Washington pretende “imponer el neofascismo en el mundo" bajo el mandato de Donald Trump.

“La Tierra de Bolívar es sagrada, y un ataque a sus hijos es un ataque a todos los hijos dignos de Nuestra América”, exclamó Díaz-Canel, entre vítores de “¡Patria o muerte!” de los asistentes.

En tono beligerante, el gobernante cubano prometió que Cuba “no dejará sola a Venezuela”. Aseguró que él, y el pueblo cubano, están dispuestos a “dar su propia sangre y hasta su propia vida” por defender al aliado sudamericano, “pero a un precio muy caro”, advirtió.

Maduro llega a EE. UU.

La llegada de Nicolás Maduro a territorio del estado de Nueva York ocurrió este sábado en un avión que de la fuerza aérea estadounidense que aterrizó en la Base Aérea Nacional Stewart a las 16:32 hora local, tras despegar desde Guantánamo.

El vuelo fue un Boeing 757 procedente de Guantánamo y ubica el punto de llegada justo al noroeste de la ciudad de Nueva York.

La salida de la aeronave ocurrió en medio de un amplio despliegue de fuerzas del FBI, la DEA y la Guardia Nacional, según se observa en el video difundido en Fox News. El descenso del avión fue lento e implicó a decenas de agentes federales.

CNN había informado que Maduro, entonces a bordo del USS Iwo Jima, haría una breve escala en Guantánamo como parte de un plan logístico para acelerar su traslado a Nueva York.

Previamente, Donald Trump había difundido imágenes de Maduro encadenado y con los ojos tapados a bordo del USS Iwo Jima, y aseguró que el líder venezolano era transportado “para enfrentar cargos”.

Sobre el proceso judicial, se espera que Maduro enfrente cargos por tráfico de drogas y armas en un tribunal federal de Manhattan la próxima semana.