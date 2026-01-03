Tensión en Cuba: Reportan helicópteros en Camagüey y caravanas militares a toda velocidad en La Habana

Vídeos relacionados:

Desde la mañana de este sábado se reportó un inusual sobrevuelo de helicópteros sobre la ciudad de Camagüey, con vecinos de distintos puntos asegurando que los escuchaban “de manera constante”, según reportó el periodista José Luis Tan Estrada.

Mientras tanto, en La Habana, Cubanet captó una caravana de autos militares desplazándose “armada y a toda velocidad”.

Estos movimientos ocurren en un contexto de tensión regional marcado por recientes declaraciones desde Estados Unidos sobre Cuba.

En una conferencia de prensa, tras el ataque de EE.UU. a Venezuela, el presidente Donald Trump calificó a Cuba como “una nación fallida” y adelantó que es un tema del que “terminaremos hablando”, al responder a una pregunta sobre si tenía algún mensaje para la Isla.

En esas mismas declaraciones, Trump sostuvo que “ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba”.

Afirmó que “la gente de allí ha sufrido por muchos años” y dijo que Washington quiere “ayudar a la gente en Cuba” y también “ayudar a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba” y viven en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, amplió el mensaje y afirmó que las palabras del presidente deben tomarse “en serio”.

En ese tramo, Rubio calificó a Cuba como “un desastre” y aseguró que su economía está en “colapso total”.

Rubio también vinculó a Cuba con la protección de Nicolás Maduro en Venezuela, al afirmar que “todos los guardias” que lo protegían y “toda su agencia de espionaje” estaban “llenos de cubanos”, y cerró con una advertencia.

“Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco”.