Tensión en Cuba: Reportan helicópteros en Camagüey y caravanas militares a toda velocidad en La Habana

Desde la mañana de este sábado se reportó un inusual sobrevuelo de helicópteros sobre la ciudad de Camagüey, con vecinos de distintos puntos asegurando que los escuchaban “de manera constante”, según reportó el periodista José Luis Tan Estrada.
Mientras tanto, en La Habana, Cubanet captó una caravana de autos militares desplazándose “armada y a toda velocidad”.
Estos movimientos ocurren en un contexto de tensión regional marcado por recientes declaraciones desde Estados Unidos sobre Cuba.
En una conferencia de prensa, tras el ataque de EE.UU. a Venezuela, el presidente Donald Trump calificó a Cuba como “una nación fallida” y adelantó que es un tema del que “terminaremos hablando”, al responder a una pregunta sobre si tenía algún mensaje para la Isla.
En esas mismas declaraciones, Trump sostuvo que “ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba”.
Afirmó que “la gente de allí ha sufrido por muchos años” y dijo que Washington quiere “ayudar a la gente en Cuba” y también “ayudar a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba” y viven en Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, amplió el mensaje y afirmó que las palabras del presidente deben tomarse “en serio”.
En ese tramo, Rubio calificó a Cuba como “un desastre” y aseguró que su economía está en “colapso total”.
Rubio también vinculó a Cuba con la protección de Nicolás Maduro en Venezuela, al afirmar que “todos los guardias” que lo protegían y “toda su agencia de espionaje” estaban “llenos de cubanos”, y cerró con una advertencia.
“Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco”.
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión entre Estados Unidos y Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué hay tensión entre Estados Unidos y Cuba en 2026?
La tensión entre Estados Unidos y Cuba en 2026 se debe a las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio, quienes calificaron a Cuba como una "nación fallida" y vincularon al gobierno cubano con la protección de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto ha generado preocupación en La Habana ante posibles acciones futuras de EE. UU.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos respecto a Cuba?
Estados Unidos ha intensificado la presión diplomática y económica sobre Cuba, con declaraciones críticas del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Han mencionado sanciones relacionadas con el petróleo y vinculado el régimen cubano con actividades en Venezuela, lo que podría sugerir futuras acciones más contundentes.
¿Cómo está involucrado Marco Rubio en las relaciones EE. UU.-Cuba?
Marco Rubio, como secretario de Estado, ha sido una figura clave en la estrategia de presión de Estados Unidos hacia Cuba. Ha calificado al régimen cubano de incompetente y terrorista, y ha señalado que el colapso del gobierno de Maduro en Venezuela podría precipitar el fin del régimen cubano.
¿Qué consecuencias podría tener la caída de Nicolás Maduro para Cuba?
La caída de Nicolás Maduro podría tener serias repercusiones para Cuba, ya que el régimen cubano depende del apoyo económico y de inteligencia de Venezuela. Sin este respaldo, el colapso político en Cuba es una posibilidad que han destacado figuras estadounidenses como Marco Rubio.
¿Qué ha dicho el gobierno cubano sobre las declaraciones de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha respondido acusando a Marco Rubio de impulsar una agenda personal y corrupta que traiciona el mandato de paz del presidente Trump. Cuba ha mantenido un perfil cauteloso, aunque ha manifestado su disposición a dialogar con EE. UU. en temas de interés común.
