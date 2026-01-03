Cuba asegura que sus colaboradores en Venezuela “están protegidos” tras operación militar de EE.UU.

Según el Minsap, se mantiene “comunicación constante” con la dirección de la misión médica en ese país

El Gobierno cubano aseguró este sábado que sus colaboradores de la salud en Venezuela se encuentran protegidos, luego del ataque militar de Estados Unidos que culminó con la captura en la madrugada de Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensión regional.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó en su cuenta en X que, tras conocer la noticia sobre la operación militar estadounidense, las autoridades cubanas mantienen “comunicación constante” con la dirección de la misión médica en ese país y que sus integrantes “se encuentran protegidos”.

Portal condenó la maniobra y la calificó como un acto “directo contra la paz y la soberanía venezolana”, alineándose con la postura oficial del régimen cubano frente a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya se encuentran bajo custodia estadounidense y enfrentan cargos federales por narcotráfico en Nueva York.

El pronunciamiento llega después de que el presidente Donald Trump afirmó en una entrevista con The New York Post que “muchos cubanos” habrían muerto mientras intentaban proteger a Maduro, aunque reconoció no conocer el número exacto de fallecidos ni precisar si se trataba de militares, asesores o personal de seguridad enviado desde Cuba.

Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha confirmado ni desmentido esas declaraciones.

Las palabras del ministro buscan transmitir control y normalidad en medio de una creciente preocupación entre familiares de cubanos enviados a misiones internacionales, especialmente tras las acusaciones de Trump sobre la participación directa de ciudadanos de la isla en la defensa del régimen chavista.

El tema se inserta en un contexto de fuerte confrontación política, en el que altos funcionarios cubanos, incluido el gobernante Miguel Díaz-Canel, han denunciado la operación estadounidense como “terrorismo de Estado” y han reiterado su respaldo total al chavismo.

Washington insiste en que la acción no tuvo como objetivo formal un cambio de régimen, pese a las críticas de legisladores demócratas en el Congreso.