Cuba asegura que sus colaboradores en Venezuela “están protegidos” tras operación militar de EE.UU.

El Gobierno cubano aseguró este sábado que sus colaboradores de la salud en Venezuela se encuentran protegidos, luego del ataque militar de Estados Unidos que culminó con la captura en la madrugada de Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensión regional.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó en su cuenta en X que, tras conocer la noticia sobre la operación militar estadounidense, las autoridades cubanas mantienen “comunicación constante” con la dirección de la misión médica en ese país y que sus integrantes “se encuentran protegidos”.
Portal condenó la maniobra y la calificó como un acto “directo contra la paz y la soberanía venezolana”, alineándose con la postura oficial del régimen cubano frente a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya se encuentran bajo custodia estadounidense y enfrentan cargos federales por narcotráfico en Nueva York.
El pronunciamiento llega después de que el presidente Donald Trump afirmó en una entrevista con The New York Post que “muchos cubanos” habrían muerto mientras intentaban proteger a Maduro, aunque reconoció no conocer el número exacto de fallecidos ni precisar si se trataba de militares, asesores o personal de seguridad enviado desde Cuba.
Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha confirmado ni desmentido esas declaraciones.
Las palabras del ministro buscan transmitir control y normalidad en medio de una creciente preocupación entre familiares de cubanos enviados a misiones internacionales, especialmente tras las acusaciones de Trump sobre la participación directa de ciudadanos de la isla en la defensa del régimen chavista.
El tema se inserta en un contexto de fuerte confrontación política, en el que altos funcionarios cubanos, incluido el gobernante Miguel Díaz-Canel, han denunciado la operación estadounidense como “terrorismo de Estado” y han reiterado su respaldo total al chavismo.
Washington insiste en que la acción no tuvo como objetivo formal un cambio de régimen, pese a las críticas de legisladores demócratas en el Congreso.
Preguntas Frecuentes sobre la Captura de Maduro y la Reacción de Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo asegura el gobierno cubano la protección de sus colaboradores en Venezuela?
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, afirmó que las autoridades cubanas mantienen comunicación constante con la dirección de la misión médica en Venezuela. Según el ministro, los colaboradores de la salud cubanos se encuentran protegidos, pese a la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
¿Qué postura adopta el gobierno cubano tras la captura de Nicolás Maduro?
El gobierno cubano condena la operación militar estadounidense y la califica de “terrorismo de Estado”. Miguel Díaz-Canel se ha pronunciado en contra de la captura de Maduro, reafirmando el apoyo incondicional de Cuba al chavismo y convocando a actos “antiimperialistas” en La Habana.
¿Cuál es la reacción de Estados Unidos ante la captura de Maduro?
El presidente Donald Trump confirmó que la operación fue planificada y ejecutada con éxito, asegurando que Estados Unidos no sufrió bajas durante la intervención. Trump también destacó que la operación no tenía como objetivo un cambio de régimen formal, a pesar de las críticas internas y externas.
¿Qué implica la captura de Maduro para la relación entre Cuba y Venezuela?
La captura de Maduro representa un golpe significativo para la alianza estratégica entre Cuba y Venezuela. Cuba pierde a su principal aliado político y fuente de petróleo en la región, lo que podría afectar seriamente su economía y la cooperación bilateral basada en intercambios de servicios y recursos.
