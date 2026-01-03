Milei sobre operación militar de EE.UU. en Venezuela: “Significa la caída del régimen de un dictador”

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela “significa la caída del régimen de un dictador” y celebró la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado como una “excelente noticia para el mundo libre”.
En declaraciones al canal argentino LN+, Milei sostuvo que la detención de Maduro representa el colapso de un régimen que, según dijo, se sostuvo mediante fraude electoral y represión.
Desde su perspectiva, el hecho no solo tiene implicaciones políticas, sino que responde a la caracterización del mandatario venezolano como un actor criminal con vínculos transnacionales.
El jefe de Estado argentino calificó a Maduro como “narcoterrorista” y lo acusó de mantener relaciones con organizaciones criminales, grupos armados y gobiernos aliados al Socialismo del Siglo XXI.
Afirmó que el régimen venezolano habría financiado y apoyado actividades desestabilizadoras en varios países de la región, además de operar redes de narcotráfico y lavado de dinero.
Milei aseguró que la captura de Maduro debilita severamente la estructura del poder chavista y consideró que el escenario abre el camino para que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia.
“Maduro era un usurpador del poder”, afirmó, al descartar la necesidad de nuevas elecciones y defender la legitimidad del dirigente opositor.
El mandatario argentino también cuestionó con dureza a otros gobiernos de la región que evitaron condenar al chavismo o manifestaron reparos ante la operación estadounidense.
En ese sentido, reiteró su alineamiento con Washington y anticipó un “apoyo total” de Argentina a la posición de Estados Unidos en los foros internacionales.
Consultado sobre una eventual continuidad del régimen a través de figuras como Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez, Milei advirtió que, de persistir un “narco-estado”, Estados Unidos continuará actuando en la misma línea.
A su juicio, la operación marca un punto de quiebre que puede acelerar el desmoronamiento definitivo del chavismo.
La jornada estuvo marcada por el anuncio del presidente Donald Trump de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.
Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá el control de Venezuela hasta una “transición justa y ordenada” y vinculó esa permanencia a la reorganización de la industria petrolera con participación de empresas estadounidenses
Mientras, el chavismo denunció una agresión y sectores opositores hablaron de un punto de inflexión histórico.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y su impacto en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué significa la captura de Nicolás Maduro para Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro marca un punto de quiebre en el régimen chavista, debilitando su estructura de poder y abriendo la puerta para una transición política en el país. Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha señalado que mantendrá el control de Venezuela hasta que se garantice una "transición justa y ordenada". Este hecho podría acelerar el desmoronamiento definitivo del chavismo y cambiar el panorama político de la región.
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas de guerra y vínculos con organizaciones criminales. Estos cargos son parte de una acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que considera este caso un paso significativo en su lucha contra el crimen organizado en América Latina.
¿Cómo fue la operación militar para capturar a Maduro?
La operación militar para capturar a Nicolás Maduro fue liderada por fuerzas estadounidenses y se realizó sin bajas entre el personal estadounidense. Trump destacó que la operación fue meticulosamente planificada y ejecutada por la unidad de élite Delta Force, logrando capturar a Maduro en cuestión de segundos a pesar de las fortificaciones donde se encontraba. Todas las aeronaves participantes regresaron a salvo, lo que demuestra la eficacia de la incursión.
¿Qué papel jugará Delcy Rodríguez en el futuro de Venezuela?
Delcy Rodríguez podría liderar un gobierno de transición en Venezuela bajo condiciones impuestas por Estados Unidos. Trump indicó que se están manteniendo conversaciones con Rodríguez para garantizar una transición democrática y el manejo de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo. Esta medida busca estabilizar la situación en Venezuela mientras se organiza un proceso de transición política.
