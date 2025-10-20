Carne argentina en la mira de EE.UU.: Trump propone importarla para reducir precios

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su gobierno evalúa la posibilidad de importar carne de Argentina como parte de un plan para reducir los precios del mercado interno y aliviar la inflación que afecta a los consumidores estadounidenses.

Según informó la agencia Associated Press (AP), Trump hizo el anuncio a bordo del Air Force One, durante un vuelo de regreso de Florida a Washington.

“Podríamos comprar algo de carne a Argentina”, declaró el mandatario. “Si lo hacemos, eso bajará los precios de la carne aquí”, añadió.

El presidente había prometido días antes tomar medidas para controlar la inflación, impulsada por el encarecimiento de productos básicos como los alimentos.

Los precios de la carne en Estados Unidos se han mantenido elevados debido a la sequía que ha afectado a los rebaños y a la reducción de importaciones de México, donde una plaga en el ganado obligó a limitar las exportaciones.

La propuesta de importar carne argentina no solo apunta a estabilizar el mercado estadounidense, sino también a respaldar políticamente a su aliado, el presidente Javier Milei, quien enfrenta una severa crisis económica y la devaluación del peso argentino.

Trump ha estado impulsando un acuerdo de línea de crédito de 20.000 millones de dólares con Buenos Aires, además de financiamiento adicional proveniente de fondos soberanos y del sector privado, con el objetivo de respaldar al gobierno de Milei antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Argentina.

La eventual compra de carne argentina representaría un giro en la política comercial estadounidense, que tradicionalmente ha protegido su industria cárnica.

No obstante, Trump aseguró que “la prioridad es el bolsillo de los estadounidenses”, y que cualquier decisión “se tomará pensando en los consumidores y en la estabilidad de los precios”.

La medida, de concretarse, podría tener un doble efecto: ayudar a Milei a estabilizar su economía mediante el ingreso de divisas y dar un respiro a los consumidores norteamericanos en medio del aumento del costo de vida.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en septiembre que Washington estaba listo para hacer lo necesario para apoyar a la economía argentina y al presidente Javier Milei.

Sus declaraciones se realizaron en medio de un clima político y financiero tenso en Argentina, después de que Milei sufriera el 8 de septiembre la contundente derrota de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

“Argentina es un aliado de importancia sistémica para EE.UU. en América Latina, y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, escribió Bessent en su cuenta oficial de X.

Hace unos días, durante una visita de Javier Milei a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos confirmó un rescate económico por 20,000 millones de dólares para Argentina.

Pero puso una condición: el apoyo depende del resultado electoral de la nación sudamericana.

“Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, sentenció Trump frente a las cámaras, dejando al descubierto que el apoyo no es incondicional, sino político.

