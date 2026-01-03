Ulises Toirac tras ataque a Venezuela: “No puedo aplaudir. Me disculpan los que lo ven de otro modo”

Vídeos relacionados:
El humorista cubano Ulises Toirac criticó la operación armada de EE.UU. que capturó al gobernante Nicolás Maduro.
“No. No aplaudo ninguna invasión. Ni la de Ucrania, ni la de Venezuela. Ninguna. Paga la gente los ideales (intereses) de los políticos. Civiles y jóvenes carne de cañon. Es el asesinato en serie ‘justificado’”, dijo Toirac en Facebook.
“No puedo aplaudir ninguna invasión. Ninguna. Este mundo no está en los 60. El equilibrio es precario. Las superpotencias andan a la mailof. Cada una ocupada en lo suyo. No puedo aplaudir. Me disculpan los que lo ven de otro modo”, agregó.
La publicación de Toirac ha provocado decenas de comentarios encontrados.
“En desacuerdo contigo esta vez... EEUU entró y si no llegan a dar la noticia ni nos enteramos. Cuántas bajas hubo? Cuantos de ellos civiles? Cuando se sepan las cifras hablamos y quizás puede que te entienda, pero por ahora veo lo que sucedió como algo que TENÍA que suceder. Si de esa forma se libra Venezuela de la dictadura chavista”, comentó al respecto Damicel Abreu.
Un internauta respondió con ironía al actor “No lo aplaudas, igual ya están todos los venezolanos que viven en la mismita Venezuela aplaudiendo. Cuando encuentren la bendita forma de sacar a esa gentusa hablando y por favor dejen a su país tranquilo y vegan a entregarse y ellos accedan, entonces cuéntame por favor”.
Ante las decenas criticando la posición de Toirac, el humorista ripostó: “No se esfuercen más. ‘Comunista’ es el grito-amenaza de los imbéciles que no tienen dos dedos de frente y no me interesa alguien así. Punto. ¡¡¡Buena publicación pa dar baja!!!”, dijo.
La mayor parte de los comentarios en la publicación del humorista coinciden en que no se trata de una invasión sino “liberación de un pueblo oprimido por una dictadura. Lo de Rusia a Ucrania si es invasión. Cosas muy diferentes”.
EE. UU. controlará Venezuela, según Trump
Desde este sábado, Donald Trump volvió a sacudir el tablero político latinoamericano con una declaración que ya provoca reacciones dentro y fuera de Venezuela.
El presidente estadounidense aseguró que su gobierno controlará Venezuela y sus ganancias petroleras tras la captura de Nicolás Maduro, y que Delcy Rodríguez encabezará un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Washington.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control del país “hasta que haya una transición democrática justa”, con el argumento de que la infraestructura venezolana está “podrida” y que el petróleo será administrado para beneficiar a la población, pero también para resarcir a EE.UU. por antiguas expropiaciones.
“Vamos a dirigir este país correctamente y nos vamos a asegurar de que el pueblo de Venezuela sea atendido”, dijo Trump, quien no descartó nuevas acciones militares si sectores del chavismo intentan retomar el control del país.
Uno de los elementos más polémicos de sus declaraciones fue la mención directa a la vicepresidenta venezolana. Según Trump, el secretario de Estado Marco Rubio mantiene conversaciones con Delcy Rodríguez, a quien describió como dispuesta a “hacer lo que creemos que se debe hacer para que Venezuela sea grande de nuevo”, usando incluso la frase Make Venezuela Great Again.
Trump sostuvo que Rodríguez asumiría el liderazgo de un gobierno de transición, mientras Estados Unidos se encargaría de garantizar la seguridad y administrar los recursos estratégicos, especialmente el petróleo. “Sacaremos mucho dinero para poder cuidar del país”, afirmó, sin precisar plazos ni mecanismos.
El mandatario estadounidense calificó la captura de Maduro como “uno de los mejores golpes planeados desde la Segunda Guerra Mundial” y aseguró que el líder chavista fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico y crimen organizado. También mencionó a Diosdado Cabello como otro de los dirigentes que deberá responder ante la justicia.
