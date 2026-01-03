Díaz-Canel reacciona al ataque en Venezuela: “Nuestra Zona de Paz está siendo brutalmente asaltada” 

Ver más

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, tras las explosiones registradas esta madrugada en Caracas y otras ciudades del país sudamericano.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el aliado de Nicolás Maduro calificó la ofensiva como un “ataque criminal” y una muestra de “terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano.

Captura de pantalla X / @DiazCanelB

El mensaje de Díaz-Canel fue publicado pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en su red social Truth Social que Nicolás Maduro “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, confirmando que Washington ejecutó una operación militar a gran escala contra objetivos en el país caribeño.

Según medios internacionales, entre ellos Reuters y El País, se registraron múltiples explosiones en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

El gobierno de Venezuela ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a su población a “defender la patria” ante lo que considera una “gravísima agresión militar” estadounidense.

Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre “bombardeos en Caracas” y pidió reuniones de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cuba, aliada política y económica del régimen venezolano, fue uno de los primeros países en pronunciarse tras el anuncio de Trump. La Habana mantiene una estrecha cooperación con Caracas desde la era de Hugo Chávez, que incluye el envío de médicos y asesores militares cubanos a cambio de petróleo subsidiado.

En su declaración, Díaz-Canel reiteró el compromiso del régimen cubano con el chavismo y con lo que denominó la “Zona de Paz” latinoamericana, un concepto promovido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La publicación del gobernante cubano fue acompañada por el lema revolucionario “Patria o Muerte ¡Venceremos!”, en referencia a la consigna histórica del castrismo.