Caracas bajo fuego: Estados Unidos lanza ataques y estos son los blancos golpeados

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró este sábado que las fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, en el marco de una operación militar de gran escala contra el régimen chavista.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial en redes sociales, Trump afirmó que “Nicolás Maduro, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”. El mandatario añadió que la acción se llevó a cabo en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses, y anunció una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago, donde ofrecerá más detalles sobre la operación.
Estos son los objetivos que fueron atacados
De acuerdo con reportes en redes sociales y medios regionales, se registraron intensos bombardeos y explosiones en varias instalaciones militares y puntos estratégicos de Venezuela durante la madrugada del sábado.
- La Carlota inhabilitado y bombardeado.
- Cuartel de la montaña en Catia La Mar inhabilitado y bombardeado.
- Palacio Federal Legislativo en Caracas bombardeado.
- Fuerte Tiuna bombardeado.
- Aeropuerto en El Hatillo inhabilitado.
- Base de F16 en Maracay bombardeada.
- Aeropuerto principal de Caracas en Charallave bombardeado e inhabilitado.
- Activado el Plan de defensa en Miraflores.
- Zonas de Caracas, Santa Mónica, El Hatillo, Los Teques y El Paraíso sin suministro eléctrico.
- Explosiones en el Casco Central de Caracas.
- Despegue de helicópteros desde Higuero inhabilitado y bombardeado.
También se informa como bombardeado el campamento en Carmen de Uria donde se entrenaron los colectivos, las FAES y los paramilitares.
Impacto político y ausencia de confirmación oficial
Hasta el cierre de esta nota, no existe confirmación independiente por parte del Departamento de Estado, el Pentágono ni agencias internacionales que respalden la captura de Maduro anunciada por Trump. Sin embargo, el mensaje ha generado un fuerte impacto político y mediático, y mantiene en alerta a gobiernos de la región ante la posibilidad de un cambio abrupto en el poder venezolano.
En redes sociales circulan videos que muestran explosiones en Caracas y otras ciudades, mientras se reportan cortes eléctricos, interrupciones de comunicación y presencia de tropas en zonas estratégicas. La situación continúa en desarrollo.
Noticia en desarrollo...
Preguntas frecuentes sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Es cierto que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro?
Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y trasladados fuera de Venezuela. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación independiente de esta captura por parte del Departamento de Estado, el Pentágono o agencias internacionales.
¿Qué instalaciones fueron atacadas en Venezuela?
Durante la operación militar, fueron bombardeadas e inhabilitadas varias instalaciones estratégicas en Venezuela, incluyendo La Carlota, el Cuartel de la Montaña, el Palacio Federal Legislativo, Fuerte Tiuna, el aeropuerto en El Hatillo, la base de F16 en Maracay y el aeropuerto principal de Caracas en Charallave.
¿Cómo ha respondido el gobierno de Maduro al ataque?
El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado la acción como una “agresión militar” por parte de Estados Unidos y ha declarado un “estado de conmoción exterior” en todo el territorio nacional. Maduro también ha invocado el artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite ejercer la “legítima defensa”.
¿Qué impacto ha tenido la operación militar en Venezuela?
El ataque ha generado un fuerte impacto político y mediático, provocando cortes eléctricos y la interrupción de comunicaciones en varias zonas de Caracas. También ha puesto en alerta a los gobiernos de la región ante la posibilidad de un cambio abrupto en el poder venezolano.
