Caracas bajo fuego: Estados Unidos lanza ataques y estos son los blancos golpeados

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró este sábado que las fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, en el marco de una operación militar de gran escala contra el régimen chavista.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en redes sociales, Trump afirmó que “Nicolás Maduro, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”. El mandatario añadió que la acción se llevó a cabo en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses, y anunció una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago, donde ofrecerá más detalles sobre la operación.

Estos son los objetivos que fueron atacados

De acuerdo con reportes en redes sociales y medios regionales, se registraron intensos bombardeos y explosiones en varias instalaciones militares y puntos estratégicos de Venezuela durante la madrugada del sábado.

La Carlota inhabilitado y bombardeado.

Cuartel de la montaña en Catia La Mar inhabilitado y bombardeado.

Palacio Federal Legislativo en Caracas bombardeado.

Fuerte Tiuna bombardeado.

Aeropuerto en El Hatillo inhabilitado.

Base de F16 en Maracay bombardeada.

Aeropuerto principal de Caracas en Charallave bombardeado e inhabilitado.

Activado el Plan de defensa en Miraflores.

Zonas de Caracas, Santa Mónica, El Hatillo, Los Teques y El Paraíso sin suministro eléctrico.

Explosiones en el Casco Central de Caracas.

Despegue de helicópteros desde Higuero inhabilitado y bombardeado.

También se informa como bombardeado el campamento en Carmen de Uria donde se entrenaron los colectivos, las FAES y los paramilitares.

Impacto político y ausencia de confirmación oficial

Hasta el cierre de esta nota, no existe confirmación independiente por parte del Departamento de Estado, el Pentágono ni agencias internacionales que respalden la captura de Maduro anunciada por Trump. Sin embargo, el mensaje ha generado un fuerte impacto político y mediático, y mantiene en alerta a gobiernos de la región ante la posibilidad de un cambio abrupto en el poder venezolano.

En redes sociales circulan videos que muestran explosiones en Caracas y otras ciudades, mientras se reportan cortes eléctricos, interrupciones de comunicación y presencia de tropas en zonas estratégicas. La situación continúa en desarrollo.

