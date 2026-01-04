Mario Díaz-Balart afirma que María Corina Machado tiene apoyo real en Venezuela para ser presidenta

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró que la opositora venezolana María Corina Machado cuenta con amplio apoyo y respeto dentro de Venezuela, contradiciendo así recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había minimizado el respaldo interno hacia la líder liberal.

En conferencia de prensa transmitida por FOX News y en una entrevista con la periodista Gloria Ordaz, Díaz-Balart afirmó que Machado será la próxima presidenta de Venezuela.

El legislador por Florida enfatizó que el respaldo hacia María Corina Machado “es real y sostenido”, y no se limita únicamente a la diáspora venezolana o a sectores internacionales.

El congresista también expresó su apoyo al operativo militar estadounidense en el que fuerzas de élite capturaron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para ser procesados en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Calificó la acción como “necesaria” dentro de una estrategia para acelerar el cambio político en Venezuela.

Asimismo, criticó con dureza la reacción de algunos congresistas demócratas, quienes acusaron a la administración Trump de “intervencionismo” y advirtieron que la decisión de que Washington supervise la transición venezolana podría interpretarse como un regreso al colonialismo.

Díaz-Balart rechazó esa idea y defendió la decisión de ejecutar la operación sin informar previamente al Congreso, alegando razones de seguridad nacional. Reveló que fue informado personalmente “por altas esferas” sobre la captura de Maduro, aunque evitó ofrecer más detalles sobre esa comunicación.

Finalmente, el legislador reafirmó su respaldo a la presencia militar de Estados Unidos en la región hasta que Venezuela logre una transición democrática.

No obstante, abrió la puerta a un eventual diálogo con Delcy Rodríguez, quien se autoproclamó presidenta tras la detención de Maduro, aclarando que cualquier negociación debe enfocarse únicamente en facilitar una salida democrática, “nunca en legitimar” al régimen chavista.