Fin de los subsidios reforzados: así aumentarán las primas de Obamacare en Florida

A partir del 1 de enero de 2026 entra en vigor un auténtico “abismo de subsidios” en el mercado de seguros de la Ley de Cuidado Asequible (ACA u Obamacare) : expiran los créditos fiscales mejorados que se aprobaron en 2021 como respuesta a la pandemia y que se habían prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025. Esas ayudas extraordinarias redujeron de forma agresiva las primas para millones de personas de ingresos bajos y medios, e incluso permitieron que muchos hogares de clase media accedieran por primera vez a cobertura asequible en los intercambios federales y estatales.

Los créditos fiscales básicos de la ACA no desaparecen, pero el sistema vuelve a las reglas previas a la pandemia: menos ayuda por persona y límites de ingreso más estrictos para poder acceder a los subsidios. En la práctica esto significa que cientos de miles de hogares verán recortada parte de la ayuda que hoy reciben, y muchos otros dejarán de cumplir los requisitos y perderán totalmente el apoyo federal para pagar su seguro médico.

El fin de los subsidios extendidos.

Cuánto subirán las primas y quién se verá más afectado

La Fundación Kaiser (KFF) , una de las instituciones más influyentes en análisis sanitario, calcula que, sin los subsidios mejorados, el pago medio de la prima que sale del bolsillo de los afiliados al mercado de la ACA podría más que duplicarse en 2026. Sus estimaciones hablan de un aumento del 114%: de unos 888 dólares al año en 2025 a alrededor de 1.904 dólares en 2026 para quienes siguen recibiendo solo el crédito estándar.

En total, unos 22 millones de personas verán encarecerse sus pólizas, con especial impacto en los estados que utilizan la plataforma federal HealthCare.gov. Diversos análisis y organizaciones médicas advierten de que cientos de miles podrían abandonar sus planes o degradar su cobertura a opciones mucho más básicas.

Calendario: quién tendrá cobertura el 1 de enero

Para la mayoría de los estados, el periodo de inscripción abierta para los planes de 2026 va del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, aunque algunos mercados estatales amplían plazos. Para que la póliza entre en vigor el 1 de enero de 2026, la regla general es inscribirse o cambiar de plan no más tarde del 15 de diciembre de 2025; las altas posteriores suelen activarse el 1 de febrero o el 1 de marzo.

A partir del 1 de enero, quienes ya estén inscritos verán reflejado en sus primas mensuales el fin de los subsidios mejorados: seguirán existiendo créditos fiscales, pero de menor cuantía. Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente las opciones en HealthCare.gov o en los intercambios estatales y, si no se puede pagar un plan plata u oro, asegurar al menos un plan bronce.

Cambios en elegibilidad e impacto en migrantes

El cambio de año viene acompañado de un endurecimiento de varias reglas en torno a quién puede recibir créditos fiscales y cuándo se puede uno inscribir en el mercado. Por un lado, se elimina la inscripción continua durante todo el año para personas con ingresos iguales o inferiores al 150% del nivel federal de pobreza.

Por otro lado, cambian los criterios de elegibilidad según el estatus migratorio en varios mercados estatales y a nivel federal. Esto dejará en una situación más vulnerable a muchos migrantes que trabajaban en la economía formal pero dependían de las ayudas reforzadas.

Florida: el epicentro del golpe

Florida es el gran epicentro de esta tormenta de primas: es el estado con más personas inscritas en la ACA, con unos 4,7 millones de afiliados en 2025, y una proporción altísima recibe subsidios. Cerca del 97% de los floridanos en el mercado de Obamacare obtiene algún tipo de descuento en la prima.

Florida tampoco ha expandido Medicaid, de modo que para muchos trabajadores de bajos ingresos, autónomos y pequeños negocios el mercado de la ACA es la principal —y a menudo única— vía para acceder a seguro médico.

El papel de los tres de Miami

María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez

La subida de primas del 1 de enero de 2026 tiene también nombres y apellidos políticos en el sur de Florida: María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Respaldaron el plan sanitario de su partido que deja expirar los subsidios reforzados de Obamacare y se negaron a sumarse a la última maniobra bipartidista para extender esas ayudas.

Tras esa votación, un pequeño grupo de republicanos moderados intentó forzar una votación alternativa mediante una discharge petition. Ninguno de los tres de Miami quiso cruzar esa línea.

Críticas y coste político en el sur de Florida

El líder demócrata Hakeem Jeffries advirtió públicamente de que “cientos de miles de personas en el sur de Florida” están en riesgo. Organizaciones de pacientes alertan de que más de un millón de residentes podrían perder su cobertura o degradarla drásticamente.

Varios analistas anticipan que el encarecimiento de los seguros será uno de los grandes temas de la campaña hacia las legislativas de 2026. Para muchas familias, el 1 de enero de 2026 se traduce en pagar mucho más por el mismo seguro médico, o quedarse sin él.