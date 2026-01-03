Vídeos relacionados:
Congresistas cubanoamericanos celebran la caída de Maduro y advierten: “Díaz-Canel y Ortega son los próximos”
Varios congresistas cubanoamericanos de Florida reaccionaron con euforia a la noticia del asalto militar estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la supuesta captura del mandatario y su esposa, anunciada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
“Nuestro hemisferio será el hemisferio de la libertad”
El congresista republicano Carlos A. Giménez fue uno de los primeros en pronunciarse, escribiendo en su cuenta oficial: “ Ha caído Maduro, Díaz-Canel y Ortega son los próximos. Nos veremos en una Venezuela libre. ¡Nuestro hemisferio será el hemisferio de la libertad!”.
Por su parte, Mario Díaz-Balart calificó la operación militar como “un ejemplo de liderazgo decisivo”, asegurando que la acción ordenada por Trump responde a una “amenaza sin precedentes” contra la seguridad nacional estadounidense. En su mensaje, el legislador detalló que el régimen de Maduro ha “enviado drogas que han matado a incontables estadounidenses, secuestrado a ciudadanos inocentes y colaborado con enemigos de Estados Unidos como Irán, China, Rusia, Cuba, Hezbollah y Hamas”.
“Mientras otros vacilaban, el presidente Trump reconoció la amenaza por lo que era y actuó con determinación. Todos los estadounidenses deberían agradecer al presidente Trump, al secretario Rubio, al secretario Hegseth y a nuestras heroicas Fuerzas Armadas”, añadió.
La congresista María Elvira Salazar también celebró el fin del “narco-terror impuesto por el régimen de Maduro”, destacando el liderazgo del presidente Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio. “Ahora es tiempo de que los legítimos líderes de Venezuela restauren la libertad y reconstruyan la nación. Esta noche, un nuevo grito de libertad resuena en todo el hemisferio: fuerte, claro e imparable. ¡Viva la libertad!”, escribió.
Asalto militar y captura de Nicolás Maduro
El presidente Trump informó en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, como parte de una operación militar de gran escala contra el régimen chavista. El mandatario estadounidense ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago para ampliar los detalles.
Según reportes regionales, se registraron intensos bombardeos durante la madrugada del sábado en instalaciones militares venezolanas, entre ellas La Carlota, Fuerte Tiuna y el Palacio Federal Legislativo en Caracas. También se reportaron apagones y cortes de comunicación en varias zonas de la capital y estados vecinos.
Hasta el momento, no existe confirmación independiente del Departamento de Estado ni del Pentágono sobre la captura del líder chavista, pero la noticia ha generado un fuerte impacto político en toda la región.
