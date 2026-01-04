Tensión mundial: Corea del Norte lanza misiles y EE. UU. responde con una advertencia

Vídeos relacionados:
Corea del Norte lanzó este domingo varios misiles balísticos hacia sus aguas orientales, en una nueva demostración militar que eleva la tensión en la región. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que los proyectiles fueron disparados desde la zona de la capital norcoreana y recorrieron unos 900 kilómetros antes de caer al mar.
El Ministerio de Defensa surcoreano calificó los lanzamientos como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y exigió a Pyongyang que detenga “sus acciones provocadoras” y retome el diálogo para restaurar la paz en la península.
Japón confirmó al menos dos disparos y advirtió que representan “una grave amenaza para la seguridad regional y global”, según el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi citado por Euro News.
Las pruebas se produjeron pocas horas después de que Estados Unidos confirmara la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar en Venezuela y solo unas horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, viajara a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping.
Seúl busca que Pekín —principal aliado de Corea del Norte— desempeñe un “papel constructivo” en la desnuclearización de la península, pero ha mostrado interés en adquirir un submarino nuclear y esa información no ha sido bien recibida por el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien también ha reforzado sus credenciales diplomáticas alineándose con Rusia por su guerra en Ucrania y estrechando sus relaciones con China.
Desde Washington, el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (INDOPACOM) informó que está “en estrecha consulta con aliados y socios” y precisó que, según las evaluaciones iniciales, los lanzamientos “no representan una amenaza inmediata” para el territorio estadounidense ni sus aliados.
Sin embargo, reiteró como una advertencia clara su “compromiso firme con la defensa” de Estados Unidos y de sus aliados en la región.
