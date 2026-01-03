Elon Musk celebra la captura de Maduro: "Un mensaje claro a los dictadores de todo el mundo"

Vídeos relacionados:

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos no solo sacudió a Venezuela y a la región. También encendió una señal de alerta, y esperanza para muchos, entre quienes viven bajo regímenes autoritarios, incluidos millones de cubanos dentro y fuera de la isla.

El empresario y antiguo miembro del gobierno de Donald Trump, Elon Musk, reaccionó públicamente al anuncio del presidente estadounidense y celebró la operación como un golpe con alcance global.

“¡Felicitaciones, presidente Trump! Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo”, escribió Musk en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente se viralizó y fue leído como una advertencia directa a otros gobiernos autoritarios del hemisferio.

La declaración del magnate tecnológico llegó pocas horas después de que Trump confirmara la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada de madrugada en Venezuela.

Según el mandatario estadounidense, ambos fueron trasladados fuera del país por fuerzas de EE. UU., en una acción coordinada con agencias de seguridad y sin bajas entre las tropas participantes.

El propio gobierno venezolano terminó admitiendo la ausencia de Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció públicamente que no se ha logrado establecer contacto con el mandatario ni con la llamada “primera combatiente”, mientras denunciaba lo ocurrido como un “secuestro” y una “agresión imperial sin precedentes”.

Las declaraciones confirmaron, de hecho, que el régimen chavista perdió el control de su líder en medio de una madrugada marcada por explosiones, enfrentamientos y bombardeos cerca de centros neurálgicos del poder en Caracas.

Mientras Venezuela quedaba sumida en un vacío de poder, la reacción internacional mostró profundas divisiones. Gobiernos como el de Colombia pidieron reuniones urgentes de organismos multilaterales, mientras desde La Habana Miguel Díaz-Canel condenó la operación y acusó a Washington de “terrorismo de Estado”, alineándose de inmediato con el chavismo.

Horas después, Trump detalló desde Mar-a-Lago los delitos que pesan sobre Maduro: narcotráfico internacional, conspiración armada, uso de armas de guerra y vínculos con el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

La fiscal general Pam Bondi confirmó que Maduro y Cilia Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York y enfrentarán juicio en tribunales estadounidenses.