Venezolanos hacen extensas colas y compras de pánico ante incertidumbre política

Venezolanos realizaron este sábado largas colas en supermercados y farmacias y reportaron compras nerviosas en medio de la incertidumbre política generada tras los hechos ocurridos en Caracas durante la madrugada.

Según un recorrido de Efecto Cocuyo y Crónica Uno por el oeste de la capital y reportes desde otras ciudades, en zonas como El Paraíso se observaron “extensas colas de personas” desde la madrugada, mientras que en Valencia se registraron filas en abastos y supermercados con ciudadanos comprando alimentos “por bultos”.

El material también menciona colas en estaciones de servicio, además de farmacias.

El contexto inmediato de la tensión fue el anuncio de que Estados Unidos realizó ataques militares a gran escala en Venezuela, que derivaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hecho atribuido a un anuncio del presidente Donald Trump.

Trump afirmó que Estados Unidos “controlará Venezuela” “hasta que haya una transición democrática justa” y que administrará los recursos estratégicos, especialmente el petróleo, bajo condiciones impuestas por Washington.

También mencionó a Delcy Rodríguez como figura de un gobierno de transición, en paralelo a conversaciones atribuidas al secretario de Estado Marco Rubio.

En respuesta, Delcy Rodríguez exigió la “liberación inmediata” de Maduro, calificó lo ocurrido como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y dijo que se activó el Consejo de Defensa de la Nación y un decreto de “conmoción externa”, mientras sostuvo que el gobierno estaba dispuesto a “relaciones de respeto” en el marco de la legalidad internacional.

En medio de ese cruce de declaraciones, las imágenes apuntan a una población que intenta abastecerse ante la incertidumbre: personas haciendo filas desde temprano y compras aceleradas, particularmente de alimentos y productos esenciales, en varias zonas del país.