Rubio dice que dan una oportunidad a Delcy Rodríguez

Vídeos relacionados:

Ver más

El secretario de Estado, Marco Rubio, espera que la élite chavista acepte la oportunidad histórica que tienen por delante.

En entrevista con The New York Times, cuando fue inquirido por las declaraciones de Delcys Rodríguez, Rubio aseguró que Estados Unidos tomará decisiones basadas en las “acciones y hechos” que tomé en los próximos días el régimen chavista.

“Creemos que tendrán algunas oportunidades únicas e históricas de prestar un gran servicio al país, y esperamos que acepten esa oportunidad”, dijo Rubio.

Declaraciones de Delcys Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que su gobierno está dispuesto a un relacionamiento “de respeto” y “en el marco de la legalidad internacional”, horas después de la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en el contexto de una operación militar estadounidense.

Rodríguez hizo esas declaraciones desde Caracas al exigir la “liberación inmediata” de Maduro, a quien describió como “el único presidente” del país.

En su intervención, señaló que “el pueblo venezolano… está indignado” por lo que calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” tanto del mandatario como de Flores, y aseguró que se activó “toda Venezuela”.

Lo más leído hoy:

Como respuesta institucional, Rodríguez indicó que se activó el Consejo de Defensa de la Nación y que ya existía un decreto de “conmoción externa” “suscrito por el presidente Maduro”, el cual —dijo— sería entregado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su “respaldo constitucional” en la Sala Constitucional.

Añadió que, a la espera de ese respaldo “en las próximas horas”, se ejecutaría “a partir de este momento” lo previsto en el decreto.

En el plano político, la vicepresidenta sostuvo que el país “no va a ser colonia de nadie” y calificó lo ocurrido como una “barbarie” que, según ella, “violenta el derecho internacional”.

En el mismo discurso, aseguró que el gobierno estaba “listo para defender a Venezuela” y sus “recursos naturales”, con énfasis en los “hidrocarburos” y “recursos energéticos”.

Fue en ese tramo final donde Rodríguez planteó la condición para cualquier conversación posterior.

“Estamos dispuestos a relaciones de respeto… en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”, y remató: “Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento” después de lo que describió como un atentado y una agresión militar contra la nación y contra Caracas.

La comparecencia se produjo después de que Trump afirmara que su equipo había hablado con Rodríguez y que ella se había mostrado “a disposición” de Washington, aunque la transcripción no añade detalles adicionales sobre ese contacto.

Maduro llega a EE. UU.

La llegada de Nicolás Maduro a territorio del estado de Nueva York ocurrió este sábado en un avión que de la fuerza aérea estadounidense que aterrizó en la Base Aérea Nacional Stewart a las 16:32 hora local, tras despegar desde Guantánamo.

El vuelo fue un Boeing 757 procedente de Guantánamo y ubica el punto de llegada justo al noroeste de la ciudad de Nueva York.

La salida de la aeronave ocurrió en medio de un amplio despliegue de fuerzas del FBI, la DEA y la Guardia Nacional, según se observa en el video difundido en Fox News. El descenso del avión fue lento e implicó a decenas de agentes federales.

CNN había informado que Maduro, entonces a bordo del USS Iwo Jima, haría una breve escala en Guantánamo como parte de un plan logístico para acelerar su traslado a Nueva York.

Previamente, Donald Trump había difundido imágenes de Maduro encadenado y con los ojos tapados a bordo del USS Iwo Jima, y aseguró que el líder venezolano era transportado “para enfrentar cargos”.

Sobre el proceso judicial, se espera que Maduro enfrente cargos por tráfico de drogas y armas en un tribunal federal de Manhattan la próxima semana.