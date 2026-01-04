Cubano muere en Brasil tras una pelea sentimental: Pareja queda en libertad provisional

Vídeos relacionados:

La madrugada del domingo 28 de diciembre terminó en tragedia para un joven cubano residente en Brasil. Yosmar Reve Camacho, de 32 años y natural de La Habana, murió en Macapá, capital del estado de Amapá, tras resultar gravemente herido en el cuello durante una discusión con su pareja, según informes coincidentes de medios y fuentes oficiales brasileñas.

El hecho ocurrió en una villa de apartamentos ubicada en la avenida Macedonia, en el barrio Renascer II. Vecinos alertaron a la Policía Militar tras escuchar gritos y ruidos de pelea.

Al llegar, los agentes encontraron a Yosmar tendido en el suelo con sangrado intenso. Equipos del Cuerpo de Bomberos y del SAMU intentaron asistirlo, pero falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida.

De acuerdo con reportes locales, la pareja había estado consumiendo alcohol cuando comenzó la discusión. En medio del altercado, Yosmar habría sido alcanzado en el cuello por un fragmento de botella de cerveza rota. La Policía Científica (Politec) realizó la pericia en la escena y el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML).

La principal sospechosa es Iraelson Pereira Ramos, conocida por su nombre social Kelly Ramos, de 33 años, quien fue detenida en el lugar y presentada ante la Justicia.

Durante la audiencia de custodia, celebrada el lunes 29 de diciembre, un juez de Amapá concedió la libertad provisional a la acusada al considerar que, en esta fase inicial, no se cumplían los requisitos para la prisión preventiva. Kelly responderá al proceso en libertad, bajo medidas cautelares, indicaron medios locales como SelesNafe.com y Portal Alyne Kayser.

Objetos incautados por la Policía Militar en la escena del crimen.

La defensa sostiene que los hechos ocurrieron en un contexto de legítima defensa. Según el abogado Kairon Leone, la acusada reaccionó ante una agresión física inmediata durante una discusión sentimental y no habría existido intención previa de matar.

Versiones recogidas por la Policía señalan que, tras el incidente, Kelly intentó contener la hemorragia de Yosmar con una toalla hasta la llegada de los servicios de emergencia. La Policía Militar indicó además que la acusada no presentaba lesiones aparentes, colaboró con los agentes y no fue necesario el uso de esposas.

La Policía Civil continúa la investigación para esclarecer todas las circunstancias del caso. Mientras tanto, la muerte de Yosmar, un cubano que había hecho su vida en Macapá, ha generado consternación, reavivando el debate sobre violencia en relaciones sentimentales, migración y los riesgos de la vulnerabilidad lejos del país de origen.

Las autoridades brasileñas insisten en que el proceso sigue abierto y que cualquier conclusión definitiva dependerá del avance de la investigación y de las pruebas periciales.