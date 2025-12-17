Dos cubanos mueren en accidente de tránsito en Brasil; siete resultaron heridos

Auto accidentado en el estado de Roraima, en el norte de Brasil

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el estado de Roraima, en Brasil, cobró la vida de dos cubanos que intentaban ingresar a ese país, mientras otros siete resultaron heridos, informaron las autoridades.

El trágico suceso ocurrió el lunes por la tarde, en el municipio de Bonfim, durante una persecución policial en la que estuvo involucrado el automóvil donde viajaban nueve inmigrantes cubanos rumbo a la localidad a Boa Vista, informó la Policía Federal de Carreteras (PRF) en un comunicado.

En el lugar fallecieron dos cubanos, de 16 y 26 años, mientras que siete resultaron heridos de gravedad, incluidos dos niños de tres y ocho años; otra persona sufrió heridas leves.

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas mortales ni de los heridos en el accidente. El diario digital elToque reportó que los fallecidos son una mujer y un adolescente.

De acuerdo con la Policía de Carreteras, durante una inspección en la BR 401, en Bonfim, agentes detectaron un vehículo GM Prisma con 10 personas a bordo, nueve cubanos y un brasileño, que se dirigía a Boa Vista.

Las autoridades indicaron que los cubanos intentaban ingresar ilegalmente a territorio brasileño por el estado de Roraima, ubicado en el norte del país y limítrofe con Guyana.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el conductor del auto, de nacionalidad brasileña, dio media vuelta y escapó a toda velocidad por la misma carretera en dirección a Bonfim.

Durante la persecución policial, el chofer realizó una serie de maniobras peligrosas, como adelantamientos ilegales y conducción por el arcén, y luego ingresó a un camino de tierra, donde perdió el control del vehículo.

La patrulla de la PRF encontró el auto volcado, con las ruedas hacia arriba, y a dos de los cubanos ya sin vida. Las demás personas estaban heridas.

Al lugar llegaron personal del SAMU (Servicio Móvil de Atención de Emergencias), el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Ciencias Forenses y el Instituto de Medicina Legal (IML), que se encargaron del rescate de los heridos y la recuperación de los cuerpos de los fallecidos, según el informe oficial.

Tras la investigación del fatal accidente, la PRF acusó al conductor del vehículo de “promover por cualquier medio, con el fin de obtener un beneficio económico, la entrada ilegal de un extranjero a territorio nacional o de un brasileño a un país extranjero; homicidio culposo al volante de un vehículo automotor; y lesiones corporales por negligencia agravada al volante de un vehículo automotor”.

La Policía de Carreteras remitió el informe del incidente a la Policía Federal para que se realicen los correspondientes procedimientos judiciales.

Uno de los ocupantes del vehículo accidentado declaró a la PRF que cada cubano había pagado 500 dólares estadounidenses para entrar ilegalmente a Brasil, desde Guyana.

Esa ruta migratoria ha sido una de las más utilizadas por nacionales de Cuba durante el éxodo migratorio masivo de los últimos cinco años, en el que cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en busca de mejores oportunidades de vida, debido a la aguda crisis económica y social que atraviesa el país.

El número de cubanos que buscan refugio en Brasil ha aumentado de manera significativa en 2025: 30,731 cubanos presentaron solicitudes de asilo en ese país, entre enero y septiembre de este año. La cifra resulta alarmante si se compara con el acumulado de 52,373 peticiones registradas entre 2010 y 2024, y es un reflejo del agravamiento de la crisis en Cuba y el endurecimiento de las condiciones de vida bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Tras escapar de la escasez y la falta de oportunidades y libertades en la isla, los emigrantes cubanos enfrentan numerosos peligros durante travesías migratorias irregulares en distintos países, donde arriesgan sus vidas en cruces fronterizos ilegales, redes de tráfico de personas y condiciones inseguras de viaje que terminan en fatales accidentes.

En marzo de este año, tres cubanos perdieron la vida, incluido un bebé de cuatro meses, en un choque de dos vehículos en una carretera del estado brasileño de Amapá.