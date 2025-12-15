La historia más triste del exilio cubano: Madre muere tras reencontrarse con su hijo en Brasil

Una historia marcada por el sacrificio, la esperanza y un desenlace devastador ha conmovido a la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla.

Hortencia Rosado Rojas, una cubana de 69 años, falleció en Brasil pocas horas después de reencontrarse con su hijo, Adolfo Hechavarría Rosado, tras un largo y difícil proceso migratorio que ambos emprendieron con la ilusión de volver a estar juntos.

El propio Adolfo relató su drama en un video difundido en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Visiblemente afectado, explicó que llevaba tiempo luchando por sacar a su madre de Cuba y reunir el dinero necesario para traerla a su lado.

"Ahora en el momento que la logré traer… mi mamá llegó el miércoles aquí, sufrió un estado de ansiedad muy fuerte cuando me vio, se me enfermó y ayer a la una de la tarde falleció aquí en Manaos", contó entre lágrimas.

En otro post, Mayeta Labrada dio detalles de esta triste historia.

Lo más leído hoy:

Relató que Adolfo llegó a Brasil el 23 de septiembre de 2024 y se estableció en Curitiba con un único objetivo: reunir los recursos para reunirse con su mamá, cuya salud se encontraba comprometida por varias enfermedades y por su edad avanzada.

Tras meses de esfuerzo, a inicios de octubre logró completar los gastos del viaje y organizar la salida de Hortencia desde Cuba a principios de diciembre.

El pasado lunes 8 de diciembre, la anciana salió de La Habana rumbo a Guyana como parte de su travesía hacia Brasil. Al día siguiente, ya estaba en territorio brasileño.

El esperado reencuentro ocurrió dos días después, por la noche, cuando Adolfo llegó desde Curitiba hasta Manaos para buscarla y llevarla definitivamente a su nuevo hogar. Hortencia lo vio y emocionada le gritó: "¡Lo logramos!".

Sin embargo, ese abrazo tan esperado marcó también el inicio de la tragedia.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Tras el impacto emocional del viaje y del reencuentro, la señora sufrió una fuerte crisis de ansiedad y tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital 28 de Agosto, en Manaos. Allí, los médicos informaron a su hijo que desde hacía años padecía un grave problema pulmonar y que solo uno de sus pulmones estaba funcionando.

Su estado se agravó en dos ocasiones durante la hospitalización.

Finalmente, el sábado 13 de diciembre, alrededor de la 1:00 pm, Hortencia Rosado Rojas falleció, dejando a su hijo sumido en un dolor profundo: había logrado sacarla de Cuba, abrazarla tras la separación y perderla apenas unas horas después.

La anciana habría festejado sus 70 años el próximo 10 de enero.

Madre e hijo residían en Santiago de Cuba, en el reparto Dessy, conocido como Chicharrones.

Ahora, lejos de su tierra natal, Hortencia será sepultada en Brasil con el apoyo de cubanos solidarios y del gobierno local de Manaos.

Mientras tanto, su hijo enfrenta el duelo en soledad, en un país extranjero, y la carga económica que implica despedir dignamente a su madre. Tras perder el vuelo previsto hacia Curitiba debido a la hospitalización, necesita trasladar los restos de Hortencia hasta esa ciudad, por lo que ha solicitado ayuda para poder completar el pasaje en los próximos días.

Quienes deseen solidarizarse pueden comunicarse directamente con Adolfo Hechavarría Rosado al número +55 41 99874-5407.

Más allá del drama personal, esta historia resume con crudeza una de las caras más dolorosas de la emigración cubana: familias separadas durante años, reencuentros que llegan demasiado tarde y despedidas que ocurren lejos de casa.

Para la inmensa mayoría de los cubanos, salir del país no es una elección ligera, sino una huida forzada por la necesidad, que cobra un precio altísimo en lo emocional.

En ese camino, madres e hijos, padres, hermanos y parejas apuestan todo a la esperanza de volver a abrazarse, aun cuando el cuerpo ya no resista, pero el amor sí.