Escritor cubano Fernández Era afirma que lo ocurrido en Venezuela es “otro acto terrorista” y desata fuerte polémica

Vídeos relacionados:
Una reflexión del escritor cubano Jorge Fernández Era sobre la captura del presidente Nicolás Maduro este sábado por fuerzas estadounidenses abrió un intenso debate entre cubanos, al calificar la operación como un acto terrorista y cuestionar que una potencia extranjera decida el destino de Venezuela.
En una publicación titulada Tinta rápida, publicada en su perfil de Facebook, Fernández Era condenó la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro, al considerarla un acto terrorista ejecutado por un gobierno que actúa como “dueño del mundo”.
El autor sostuvo que, aun tratándose de un dictador, corresponde a los venezolanos resolver su destino político y no a una intervención extranjera.
Fernández Era argumentó que no se trata de un precedente nuevo, sino de una práctica histórica del poder imperial estadounidense, y cuestionó la narrativa épica construida en torno a la operación.
A su juicio, la ausencia de una respuesta militar visible por parte de las fuerzas venezolanas y la facilidad con que se produjo la captura refuerzan la idea de una acción impune y profundamente humillante para la soberanía del país.
Lo más leído hoy:
El texto también criticó lo que definió como propaganda irresponsable sobre un “pueblo valiente e inquebrantable”, y alertó sobre el riesgo de legitimar la violencia externa bajo la excusa de derrocar dictaduras.
“No puede dársele brillo a la bota que un día puede aplastarte”, concluyó.
En igual sintonía, el humorista cubano Ulises Toirac criticó la acción armada que concluyó con la captura y traslado a Nueva York de Maduro.
Las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos comentaristas discreparon con dureza, señalando que exigir a un pueblo desarmado y reprimido que derroque por sí solo a una dictadura equivale a una postura ética abstracta, desconectada de la realidad de los regímenes totalitarios.
Varios usuarios recordaron que en Venezuela se cerraron todas las vías internas -elecciones, protestas, instituciones- y que la oposición fue encarcelada, exiliada o silenciada.
Otros defendieron la intervención como la única salida posible tras años de represión, fraude electoral y violaciones sistemáticas de derechos humanos, y calificaron la captura de Maduro no como invasión, sino como liberación.
Algunos, incluso, asumieron un enfoque abiertamente pragmático: la alternativa, dijeron, era la continuidad indefinida de la dictadura.
También hubo voces que, sin coincidir con Fernández Era, defendieron su derecho a expresar una opinión disidente, subrayando que una futura Cuba democrática deberá aprender a convivir con criterios opuestos sin linchamientos morales.
El intercambio dejó al descubierto una grieta profunda en el debate cubano, entre el rechazo de principio a cualquier intervención extranjera y la convicción de que ciertos regímenes solo caen por la fuerza.
Una discusión que, más allá de Venezuela, remite inevitablemente a la pregunta incómoda que muchos trasladaron al propio contexto cubano.
Preguntas Frecuentes sobre la Captura de Nicolás Maduro y sus Implicaciones
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el escritor cubano Jorge Fernández Era considera la captura de Maduro un acto terrorista?
Jorge Fernández Era califica la operación como un acto terrorista porque considera que una potencia extranjera no debería decidir el destino político de otro país. En su reflexión, destaca que la intervención estadounidense en Venezuela refuerza una narrativa de impunidad y humillación para la soberanía venezolana, y critica la glorificación de la operación en los medios.
¿Cómo reaccionó la comunidad cubana ante la captura de Nicolás Maduro?
La comunidad cubana ha reaccionado de manera dividida. Algunos ven la operación como una liberación y esperan una acción similar en Cuba, mientras que otros temen las consecuencias de una intervención militar en la isla. La conversación refleja una mezcla de esperanza y ansiedad sobre el futuro de Cuba tras la caída de Maduro.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Maduro para el régimen cubano?
La captura de Maduro debilita al régimen cubano, que pierde a un aliado clave en términos económicos y militares. La situación ha generado llamados en redes sociales para que Estados Unidos extienda su "operación de liberación" a Cuba, aunque también existen temores sobre las repercusiones de un conflicto militar en la isla.
¿Qué postura adoptó el régimen cubano tras la captura de Maduro?
El régimen cubano manifestó su rechazo a la captura de Maduro a través de movilizaciones organizadas desde las instituciones del Estado. Se realizaron actos en defensa del chavismo y en contra de lo que califican como "agresión imperialista" por parte de Estados Unidos, mientras el malestar social en Cuba sigue creciendo debido a problemas internos como apagones e inflación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.