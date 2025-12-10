Jorge Fernández Era sobre sanción impuesta a Alejandro Gil: "El Estado 'revolucionario' cubano es corrupto por ADN"

Vídeos relacionados:

La sentencia de cadena perpetua impuesta al exministro de Economía y Planificación de Cuba Alejandro Gil Fernández ha generado una ola de cuestionamientos públicos, como el del escritor y humorista Jorge Fernández Era, quien denunció el carácter político, opaco y manipulador del proceso judicial seguido contra el defenestrado dirigente.

Fernández Era recordó que ya en diciembre de 2020 advirtió directamente a Gil, a quien conoce desde que ambos eran niños, del fracaso del llamado Ordenamiento, la parálisis institucional y la pasividad de la Asamblea Nacional ante las decisiones gubernamentales.

En aquel momento le cuestionó cómo era posible que un parlamento "que dice representarnos" fuera incapaz de ejercer la mínima presión o fiscalización sobre políticas que afectaban a toda la población.

Ahora, tras conocer la condena, el escritor afirma que la sentencia tiene poco que ver con la búsqueda de justicia y mucho con la necesidad del Gobierno de fabricar un "culpable útil" para encubrir el colapso económico y el desgaste moral del sistema.

"Ha sido el chivo expiatorio del que echan mano para tender un manto de 'legalidad' sobre la degradación moral y ética a que nos ha llevado la irreversible crisis que sufre la Isla", denunció en Facebook.

Era criticó el silencio oficial durante año y medio del proceso para luego, "en una maniobra de distracción y manipulación" del régimen, hacer coincidir la acusación de la Fiscalía con la conmoción que dejó el huracán Melissa, y un mes después, anunciar el veredicto en medio de la crisis energética.

La sanción de cadena perpetua, dada a conocer por el Tribunal Supremo, acusa a Gil de espionaje, corrupción, cohecho, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias, evasión fiscal y otros delitos asociados al manejo de información clasificada.

Pero para Fernández Era, la retórica oficial está plagada de lagunas deliberadamente diseñadas para evitar la rendición de cuentas del propio Gobierno.

En su publicación, cuestiona directamente las imputaciones: ¿qué beneficios personales obtuvo Gil?, ¿qué firmas extranjeras están implicadas?, ¿a qué funcionarios públicos sobornó? ¿por qué no fueron igualmente procesados?.

También señala la contradicción entre presentar al exministro como un "supervillano solitario" y el hecho de que ningún organismo fiscalizador -incluida la Contraloría- detectara irregularidades durante años.

El intelectual califica de "risible" la afirmación oficial de que Gil "engañó a la dirección del país", y recordó incluso una felicitación pública del propio Miguel Díaz-Canel por la supuesta consagración del ministro.

En su opinión, este tipo de formulaciones busca proteger a la cúpula del Estado presentando a Gil como un infiltrado todopoderoso, mientras el resto de la estructura política queda exenta de toda responsabilidad.

"Si quedó probado en el juicio que puso información oficial clasificada 'a disposición de los servicios del enemigo', ¿no es esta oportunidad para desnudar cómo actúa el vecino del norte? ¿Qué impide brindar detalles al pueblo, la principal víctima de los desmanes del exministro?", pregunta Era.

"Diez millones de cubanos podríamos testificar en un juicio verdaderamente justo donde estuviera en el banquillo el Gobierno en pleno, pero el inmenso aparato judicial y policíaco solo actúa cuando los de arriba lo ordenan", agregó.

Para concluir, el humorista afirma que el Estado cubano es "corrupto por ADN" desde 1959, al no rendir cuentas a la ciudadanía, y que la "inútil" Asamblea Nacional "se prostituye en un acto continuo de vasallaje".

"Malvivimos (...) en un país diseñado en función de que los dirigentes, en su 'consagración', deshagan a su antojo y pataleen como ahogados para mantenerse en la cima. Para que el poder se perpetúe sin cadenas", aseveró.