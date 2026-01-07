Sheinbaum rechaza intervención de EE.UU. y defiende la soberanía de México

Vídeos relacionados:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que reiteró la defensa de la soberanía nacional y de una relación bilateral basada en la cooperación, no en la subordinación.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria respondió a las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha sugerido en varias ocasiones el envío de tropas para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum fue tajante al señalar que ese tipo de acciones no solo violarían principios fundamentales del derecho internacional, sino que además resultarían ineficaces, de acuerdo con EFE.

“Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada”, afirmó.

La presidenta subrayó que México mantiene una postura histórica de no intervención y solución pacífica de las controversias, y recordó que todos los Estados, independientemente de su tamaño o poder, son iguales en el ámbito internacional.

En ese sentido, insistió en que la mejor forma de enfrentar problemas como la violencia y el narcotráfico es mediante la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento institucional, no a través de acciones militares unilaterales.

Pronunciamiento sobre Venezuela y el caso Maduro

Sheinbaum también se refirió a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores tras una intervención militar de Estados Unidos en Caracas y trasladado posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

La mandataria mexicana pidió que el proceso se lleve a cabo con garantías legales. “En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir: celeridad y justicia”, expresó.

No obstante, reiteró el rechazo del Gobierno mexicano a la intervención estadounidense en Venezuela, independientemente de la opinión que se tenga sobre el régimen de Maduro. “Condenamos la invasión. Hay que recuperar nuestra historia, nuestra Constitución y lo que dice respecto a la soberanía y la no intervención”, señaló.

Postura regional

Desde la detención de Maduro, México ha mantenido una postura crítica frente a la acción militar de Washington. El pasado domingo, el país firmó un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay en el que expresaron su rechazo a las “acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” y manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control externo sobre recursos naturales o estratégicos.

Sheinbaum insistió en que México defenderá su soberanía y la de otros pueblos, y que seguirá promoviendo una política exterior basada en el respeto, el diálogo y la cooperación internacional.