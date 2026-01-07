Animalistas acusan al Estado cubano de provocar más abandono con sus nuevas tarifas para sacar animales

Vídeos relacionados:

Activistas y asociaciones de protección animal en Cuba denunciaron que las recientes medidas del Estado para encarecer de forma drástica los trámites de salida legal de mascotas están provocando más abandono animal, en medio de una crisis ya crítica.

En una publicación difundida en Facebook, el grupo Bienestar Animal de Cuba (BAC) alertó que el Ministerio de la Agricultura y el Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA) incrementaron sin previo aviso y sin consulta social los costos asociados a la legalización de animales que acompañan a sus dueños al emigrar.

Publicación de Facebook/BAC

Según detallan los animalistas, los precios se han multiplicado hasta por diez. Trámites que antes costaban alrededor de 100 pesos cubanos ahora ascienden a 1,000 pesos solo en las legalizaciones iniciales.

La documentación para legalizar la salida de muestras alcanza los 10,000 pesos, mientras que la autorización de salida del animal y el permiso de vuelo suman otros 10,000 pesos. A ello se añade un pago obligatorio en el aeropuerto al veterinario que autoriza la salida final, nuevamente por 10,000 pesos.

Además, advierten que aún están por definirse los nuevos precios de servicios esenciales como la vacunación y otros procedimientos en clínicas veterinarias estatales, cuyos costos también aumentarán, lo que convierte el proceso en una carga económica inalcanzable para la mayoría de las familias cubanas.

Lo más leído hoy:

Consecuencias previsibles

Para los defensores de los animales, el impacto de estas decisiones es claro: más abandono, refugios colapsados y asociaciones desbordadas, sin que el Estado anuncie políticas paralelas de protección animal.

“No se implementan campañas masivas de esterilización, no existen programas estables de vacunación, no se crean refugios estatales ni se fortalecen las redes de protección ya existentes”, denuncia BAC. Tampoco —añaden— se ofrecen alternativas reales para quienes desean cumplir la ley pero no pueden asumir los nuevos costos.

Los activistas subrayan que estas medidas no castigan la irresponsabilidad, sino que afectan directamente a quienes cuidan y no quieren abandonar a sus mascotas, colocándolos ante una elección que califican de injusta: pagar cifras imposibles o dejar atrás a un miembro de la familia.

Desde Bienestar Animal de Cuba aseguraron que continuarán denunciando públicamente las consecuencias de estas decisiones y acompañando a las personas afectadas. “Proteger a los animales no puede recaer solo en el esfuerzo individual. Es también una responsabilidad política y social”, concluye el comunicado.