Influencer Eliécer Ávila encuentra tres perros abandonados en una carretera de Miami: "Ayúdenme a decidir qué hago"

El influencer y activista cubano Eliécer Ávila compartió un video en Instagram donde relató que, al llegar a su finca, se encontró tres perritos abandonados en la carretera y los rescató. Ahora no sabe cómo gestionar el problema, así que pidió ayuda a sus seguidores.

Son cachorros mestizos de talla grande, menores de un año, que parecían hambrientos y asustados.

“Los traje para mi casa para protegerlos, para que no los mate un carro en la carretera. Pero bueno, ahora estoy con este fenómeno aquí y no sé qué hacer. Están encantados en la casa. Ya comieron, parece que tenían mucho hambre”, dijo Ávila en el video.

El influencer añadió que ya tiene un perro, Chuky, un golden retriever dorado, que se lleva muy bien con los nuevos cachorros. Sin embargo, reconoce que la adopción de una mascota no es una decisión que se pueda tomar a la ligera y en este caso se trata de tres perros.

La publicación generó centenares de comentarios de seguidores que le piden quedarse con los tres cachorros, recordándole que tiene suficiente espacio para ellos en su finca. Aun así, Eliecer confesó sus dudas por el reto que implica cuidarlos. ¿Qué harías en este caso?