Influencer Eliécer Ávila encuentra tres perros abandonados en una carretera de Miami: "Ayúdenme a decidir qué hago"

El influencer y activista cubano Eliécer Ávila compartió un video en Instagram donde relató que, al llegar a su finca, se encontró tres perritos abandonados en la carretera y los rescató. Ahora no sabe cómo gestionar el problema, así que pidió ayuda a sus seguidores.
Son cachorros mestizos de talla grande, menores de un año, que parecían hambrientos y asustados.
“Los traje para mi casa para protegerlos, para que no los mate un carro en la carretera. Pero bueno, ahora estoy con este fenómeno aquí y no sé qué hacer. Están encantados en la casa. Ya comieron, parece que tenían mucho hambre”, dijo Ávila en el video.
El influencer añadió que ya tiene un perro, Chuky, un golden retriever dorado, que se lleva muy bien con los nuevos cachorros. Sin embargo, reconoce que la adopción de una mascota no es una decisión que se pueda tomar a la ligera y en este caso se trata de tres perros.
La publicación generó centenares de comentarios de seguidores que le piden quedarse con los tres cachorros, recordándole que tiene suficiente espacio para ellos en su finca. Aun así, Eliecer confesó sus dudas por el reto que implica cuidarlos. ¿Qué harías en este caso?
Preguntas frecuentes sobre el rescate de perros abandonados por Eliécer Ávila
¿Qué hizo Eliécer Ávila al encontrar a los perros abandonados?
Eliécer Ávila rescató a los tres perros que encontró abandonados en la carretera y los llevó a su finca para protegerlos. Los cachorros, que parecían hambrientos y asustados, fueron alimentados y ahora se encuentran en un entorno seguro. Sin embargo, Ávila busca consejo sobre cómo gestionarlos a largo plazo, considerando que ya tiene un perro y que la adopción no es una decisión sencilla.
¿Por qué es importante la adopción responsable de mascotas?
La adopción responsable de mascotas es crucial porque implica un compromiso a largo plazo con el bienestar del animal. Esto incluye proporcionarles alimentación adecuada, atención veterinaria, tiempo para su ejercicio y compañía. Adoptar sin la preparación adecuada puede llevar a situaciones de abandono, agravando el problema de los animales callejeros.
¿Qué retos enfrenta Eliécer Ávila al cuidar de los nuevos cachorros?
El principal reto que enfrenta Eliécer Ávila es la gestión diaria y el cuidado a largo plazo de los tres nuevos cachorros. Aunque tiene espacio en su finca, cuidar de varios perros implica tiempo, recursos y un compromiso emocional significativo. Además, debe asegurarse de que los cachorros se integren bien con su perro actual, Chuky, y de que reciban la atención necesaria para su desarrollo saludable.
¿Cómo pueden los seguidores de Eliécer Ávila ayudar en esta situación?
Los seguidores de Eliécer Ávila pueden ayudar ofreciendo consejos sobre la adopción y el cuidado de los cachorros, así como compartiendo información que pueda facilitar su adopción responsable en hogares que puedan brindarles el cuidado necesario. La solidaridad y el apoyo de la comunidad pueden ser clave para encontrar la mejor solución para estos animales rescatados.
