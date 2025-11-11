Las iguanas comienzan a caer de los árboles en el sur de Florida por el frío

Iguana inmóvil tras caer de un árbol por el frío en Florida.

El marcado descenso de las temperaturas en el sur de Florida, con valores cercanos a los tres grados Celsius (38 grados Fahrenheit), ha provocado que decenas de iguanas caigan de los árboles al quedar paralizadas por el frío, un fenómeno que se repite cada invierno extremo en el estado.

El meteorólogo Matt Devitt informó este martes en su perfil de Facebook que una gran iguana cayó de un árbol en Port Charlotte, al norte de Fort Myers, cuando la temperatura descendió a unos tres grados centígrados.

Captura Facebook / Matt Devitt WIK Weather

“No está muerta, solo aturdida por el frío”, explicó el especialista en su publicación.

Varios residentes de Florida también compartieron imágenes del fenómeno. En la red social X, el usuario @Vic1972 comentó con ironía que mientras otros estados reciben alertas de nieve, en Florida se emiten advertencias por iguanas cayendo de los árboles.

La usuaria @LauraJ publicó una foto de un reptil inmóvil sobre el pavimento y escribió: “Una mañana fría típica en Florida”.

Según un informe de la agencia EFE, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó el lunes sobre una ola de frío que afecta a dos tercios del país, con temperaturas mínimas récord en Florida.

Las autoridades emitieron avisos de congelamiento en varios condados y advirtieron que el descenso térmico podría inmovilizar a las iguanas.

El organismo explicó que las mínimas, de entre seis y un grado bajo cero, se deben a una masa de aire polar que se desplazó desde el norte del país.

En Florida, los condados de Brevard, Lake, Orange, Volusia, Levy y Hernando están bajo advertencia por aire frío, mientras se reportan registros históricos en Orlando, Lakeland y Brooksville, donde los termómetros se acercan a los valores más bajos desde 1894.

Según EFE, la Asociación de Tierras Silvestres del Sur de Florida recordó que cuando la temperatura cae cerca de los cuatro grados centígrados (40 grados Fahrenheit), las iguanas —reptiles de sangre fría originarios de Centroamérica y Sudamérica— pierden movilidad y caen desde los árboles o techos, aunque siguen con vida.

El servicio meteorológico MyRadar Weather también emitió una advertencia de “caída de iguanas” para la madrugada del martes en el centro y sur del estado, alertando que los animales pueden permanecer inmóviles durante varias horas antes de recuperar el movimiento.

El portal Weather.com explicó que este fenómeno ocurre cuando el aire desciende por debajo de los diez grados centígrados, lo que ralentiza el metabolismo de las iguanas y les impide sujetarse a las ramas. Cuando el clima se calienta, los animales recobran la movilidad y regresan a su entorno natural.

Los expertos recomiendan no tocarlas ni intentar ayudarlas, ya que, al recuperar el calor, pueden reaccionar de forma repentina y causar lesiones.

Se espera que las temperaturas comiencen a subir a mediados de semana, lo que permitirá que las iguanas regresen a los árboles y el sur de Florida recupere su clima habitual.

Aunque este fenómeno siempre es sorprendente, no es algo insólito. En 2021, el Servicio Meteorológico de Miami (NWS) anunció la caída de iguanas en la Florida debido al descenso de las temperaturas.