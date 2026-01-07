Se vuelve viral meme de Marco Rubio tras "ampliación de su cartera de responsabilidades"

Vídeos relacionados:

Un meme protagonizado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se hizo viral en redes sociales después de que el presidente Donald Trump anunciara que, además del Departamento de Estado, altos funcionarios como Rubio estarían “al frente de la situación” en Venezuela.

Tras las declaraciones de Trump de que su administración “está a cargo” y que el país podría “dirigir” Venezuela hasta que se complete una transición segura, usuarios de plataformas como X (antes Twitter) desataron una ola de humor en internet.

En los memes, Rubio aparece representado como si fuera no solo el presidente de Venezuela, sino también el “gobernador” de Cuba, e incluso de lugares tan diversos como Irán, Minnesota o Groenlandia.

En resumen, los internautas indican que "la cartera de responsabilidades del cubanoamericano es cada vez más amplia".

Una de las publicaciones más compartidas ironiza: “Rubio dándose cuenta de que ahora será presidente de Venezuela, gobernador de Cuba y el Sha de Irán”, mientras otros añadían destinos como Manchester United o Hilton a la supuesta “carga de trabajo” del diplomático.

El humor refleja un trasfondo de desconcierto entre los internautas por la declaración de Trump y la presentación posterior de Rubio, quien en entrevistas a medios ha tratado de matizar que Estados Unidos no gobernará Venezuela, sino que ejercerá “influencia” a través de medidas como el embargo petrolero y la presión diplomática para promover cambios políticos y económicos.

Lo más leído hoy:

Los memes también incluyeron una dosis de crítica política: algunos usuarios sugieren que la expansión de responsabilidades del secretario de Estado es una sobrecarga caricaturesca, mientras otros cuestionan la legitimidad misma de la intervención estadounidense en asuntos soberanos de otros países.

La viralización de imágenes, textos y plantillas humorísticas con Rubio no es un fenómeno aislado: figuras políticas globales suelen ser objeto del humor digital, una tendencia que se intensifica en momentos de tensión geopolítica.

En este caso, la combinación de la operación militar en Venezuela, la retórica de Trump y las declaraciones de altos funcionarios como Rubio se convirtió en caldo de cultivo para miles de reacciones en redes.

Más allá de las risas, la discusión pública sobre la influencia de Estados Unidos en América Latina sigue encendida, con voces tanto en Washington como en la región que critican o apoyan la postura estadounidense tras la caída del régimen de Maduro.