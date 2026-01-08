Trump suaviza el tono con Petro y anuncia reunión en la Casa Blanca

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la que abordaron la situación del narcotráfico y otros desacuerdos bilaterales, y anunció que ambos gobiernos preparan una reunión oficial en la Casa Blanca.

El contacto se produce pocos días después de que Trump lanzara duras advertencias públicas contra el mandatario colombiano por su postura frente a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, escribió Trump en su cuenta oficial.

El mandatario estadounidense señaló que apreció el tono de la llamada y manifestó su interés en reunirse con Petro “en un futuro cercano”.

Según precisó, los preparativos del encuentro están siendo coordinados entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller colombiano, y la reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.

Lo más leído hoy:

El anuncio marca un aparente giro hacia el diálogo tras un episodio de alta tensión diplomática en días recientes.

Trump había advertido públicamente a Petro que “tiene que tener cuidado”, luego de que el gobierno de Colombia expresara su “profunda preocupación” por la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro el sábado.

En declaraciones a medios estadounidenses, Trump reprochó al mandatario colombiano haber cuestionado a Washington y afirmó que Petro “debería preocuparse más por lo que pasa en su frontera, por el crimen y el narcotráfico que está destruyendo su país”.

También insistió en que Maduro “no era un presidente legítimo, sino un narcotraficante armado”, y advirtió que “cualquiera que defienda eso debería pensarlo dos veces”.

El pronunciamiento colombiano que desató la reacción de la Casa Blanca fue publicado por Petro en la red social X, donde manifestó su rechazo a “cualquier acción militar unilateral” y reiteró el compromiso de Colombia con el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

El mandatario colombiano también ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera ante un posible flujo de refugiados tras la captura de Maduro.

Además, señaló que EE.UU. quiere apropiarse del petróleo de Venezuela y de las reservas de carbón de Colombia, país con las mayores reservas mundiales de ese mineral.

Pese al cruce de declaraciones, fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron que Estados Unidos optó por mantener abiertos los canales diplomáticos.

En ese contexto, la llamada entre Trump y Petro y el anuncio de una reunión bilateral sugieren un intento de reducir tensiones y encauzar las diferencias mediante el diálogo directo, en medio de un escenario regional marcado por la crisis venezolana y la cooperación en materia de seguridad y narcotráfico.